Kelemen Hunor: Europa a trăit în iluzia greşită că până la sfârşitul lumii se poate mânca gratis / Trebuie să vedem că s-a terminat cu Pax Americana

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, în deschiderea celei de-a IV-a ediţii a Forumului Economic al Transilvaniei de la Târgu Mureş, că majoritatea elitei politice europene nu depune niciun efort intelectual pentru a înţelege baza ideologică a administraţiei Trump pentru a înţelege că în spate există o ideologie extrem de bine consolidată, transmite Agerpres.

„Marea majoritate a politicienilor vorbesc despre lucruri adevărate, de altfel, despre taxe vamale, despre acest război al taxelor, vorbesc despre tranzacţionalism, vorbesc despre chestiunile legate de securitate şi de prezenţa sau dezangajarea Statelor Unite în Europa. Trebuie să vedem că s-a terminat cu Pax Americana, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să înţelegem ce este în spatele acestor acţiuni şi am impresia că marea majoritate a elitelor politice din Europa nu face un efort intelectual să înţeleagă că în spatele deciziilor luate de administraţia Trump există o ideologie extrem de bine consolidată. Şi fără să înţelegem această ideologie şi valorile care stau în spate este aproape imposibil să reuşim să ne apropiem din nou”, a declarat presei, liderul UDMR, Kelemen Hunor, la finalul intervenţiei sale.

„Europa a trăit în iluzia greşită că până la sfârşitul lumii se poate mânca gratis”

Din punctul său de vedere, a spus liderul UDMR, este nevoie în continuare de relaţii transatlantice puternice, dar că europenii trebuie să facă un efort să înţeleagă ce se întâmplă, „nu să ne lamentăm şi permanent să vorbim doar în termeni duri despre Statele Unite”.

„De 10 ani, cel puţin, Uniunea Europeană trebuia să ştie. Ştiau, dar au crezut că e o altă realitate. Ştiau că avem nevoie de creşterea investiţiilor în apărare. Încă din perioada preşedintelui Obama, Statele Unite au început să se întoarcă către Pacific. Era clar că va veni momentul – în prima administraţie a lui Trump era extrem de vizibil – în care trebuie să investim în apărare. Europa a trăit în iluzia greşită că până la sfârşitul lumii se poate mânca gratis, prânzul e fără bani. Deci nu se poate să nu îţi dai seama că nu va susţine America pe la sfârşitul lumii apărarea şi securitatea Europei. Noi am pierdut 10 ani pe teme false şi acum ne trezim că brusc că trebuie să investim masiv, fiindcă Statele Unite începe o dezangajare în Europa şi atenţia Statelor Unite se va întoarce mai mult spre Pacific, spre Asia. Deci, din acest punct de vedere e clar că trebuie să facem acest lucru, după care trebuie să fim foarte sinceri că, în acest moment, Uniunea Europeană nu are nici banii necesari, dar nu are nici industria dezvoltată pentru a susţine de la o zi la alta, de la un an la altul, tot ce este necesar pentru securitatea continentului”, a afirmat Kelemen Hunor.

„Avem nevoie de Statele Unite în continuare”

Liderul UDMR crede că va dura 8-10 ani şi că nu se poate spune şi nu se poate accepta faptul că fără Statele Unite, de exemplu, scutul din linia de est – statele baltice, Polonia, România – va funcţiona fără SUA.

„Fără America nu va funcţiona, fiindcă sistemele Patriot funcţionează doar cu americanii împreună. De aceea avem nevoie de Statele Unite în continuare. În acelaşi timp, trebuie să investim în armament, în armată, în înzestrare, în infrastructură şi România, din acest punct de vedere, va merge în această direcţie (…). Industria de apărare a României nu arată foarte bine, dar peste câţiva ani va arăta mai bine. Trebuie să investim şi know-how, trebuie să investim şi în tehnologii noi, în modernizare şi în lucruri care probabil că acum 10-20 de ani nici nu existau, drone, şi aşa mai departe”, a afirmat Kelemen Hunor.