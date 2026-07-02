Kelemen Hunor: George Simion „se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește” în sondaje, fără să facă nimic. UDMR dă termen să se termine meciul în iulie

„Eu nu cred că Nicușor Dan este pesedist, nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR”, spune președintele UDMR, Kelemen Hunor, într-un amplu interviu pentru publicul HotNews. Maghiarii din România vor vrea să citească ce urmează. Dar nu numai ei.

Apelul lui Hunor: terminăm în iulie, pentru că altfel „furia oamenilor se va întoarce împotriva noastră”. La ce se referă.

El vede un PSD „mai flexibil”.

Și spune ce problemă „trebuie să rezolve PNL, acolo, la ei”.

Răspunde acuzelor că Magyar Peter sau Manfred Weber au intervenit în jocul politic intern.

Eu, ca maghiar și lider UDMR, nu vreau niciodată să facă un anume lucru legat de AUR, spune Kelemen Hunor. Deși admite ceva legat de Peiu și Piperea.

Cât despre Nicușor Dan, reprezentantul politic al comunității maghiare explică de ce președintele nu are luxul de a se enerva.

HotNews: – Domnule Kelemen Hunor, sunteți în politică de multă vreme, de 15 ani sunteți președinte al UDMR. Ați mai întâlnit o astfel de situație de blocaj politic, precum cea pe care o traversează România astăzi?

Kelemen Hunor: Toate perioadele au avut caracteristicile lor, cu probleme, cu soluții. Dar niciodată nu am ajuns la un astfel de blocaj. Nici nu prea am avut astfel de situații, cum avem astăzi, în 2026. N-au fost anulate alegerile prezidențiale până în 2024, când a fost anulat primul tur.

N-am avut, probabil, niciodată greșelile anului 2024, cu comasarea acelor alegeri care nu trebuiau comasate.

„Interesul public”

Și toate aceste decizii greșite, zic eu, au dat acest rezultat. Dincolo de toate problemele regionale, dincolo de toate problemele pe plan internațional, care ne afectează oricum, mai sunt și acele decizii greșite din țară, din interior, care s-au suprapus. Și, uite, suntem în această situație.

Unii spun fără ieșire, fără soluții. Eu zic că există, tot timpul există soluții, dar trebuie să ai răbdare, trebuie să ai umilința necesară față de interesul public.

Nu spun interesul național, pentru că a fost tocit acest termen un pic, uzat, dar dacă există dorința, se pot găsi soluții.

„Începând cu pandemia, lucrurile s-au înrăutățit”

– Până la soluții, dacă ar fi să analizați, să faceți o fotografie de moment, dincolo de ce s-a întâmplat în 2024, care ar fi greșelile la care vă referiți acum?

– Și la noi crizele s-au suprapus și nu vreau să mă întorc până în 2010, 2012, 2015. Criza migrației legale pe noi nu ne-a afectat în mod direct, dar pandemia da.

Și, începând cu pandemia, lucrurile s-au înrăutățit. S-a văzut peste tot în Europa o revoluție împotriva mainstream-ului politic, împotriva celor care sunt la putere, fiindcă societatea nu a primit acele răspunsuri la problemele sale, nici în Vest, nici în Nord, nici în Centrul Europei și nici în Estul Europei.

În plus, au fost politici publice care au redus competitivitatea economică a Europei. Și, la un moment dat, toate aceste decizii au condus la următoarea situație: oamenii și-au pierdut speranța că politicienii lucrează pentru ei și că ziua de mâine va fi mai bună decât ziua de ieri.

Și atunci sigur că încrederea la nivelul societății se reduce, se reduce, se reduce, până la un nivel unde fiecare consideră că celălalt este dușmanul lui. Toate aceste probleme s-au adunat.

Plus greșelile noastre interne, în politica internă. Eu, de la pandemie încoace văd, cel puțin în regiunea noastră și în societatea noastră, cum s-au acumulat frustrările, cum s-au acumulat nemulțumirile oamenilor.

„AUR crește, crește”

– Cum se reflectă toate acestea în problemele din politica noastră internă, în atitudinea partidelor politice, în felul în care s-au prezentat ele la negocierile de ieri, de alaltăieri, de săptămâna trecută și în relația lor cu oamenii?

– În ultimele zile, oriunde m-am dus, prima sau, dacă nu prima, a doua întrebare a fost: „Când vom avea Guvern?”

Oamenii s-au săturat de circ, s-au săturat de această situație incertă, de această nesiguranță și așteaptă un guvern. Doar asta spun: „Rezolvați într-un fel. Dacă nu reușiți să rezolvați, atunci problema e la voi, nu e la noi”.

Cei care își pierd răbdarea nu devin auriști, nu se asociază cu ideologia, cu valorile, cu principiile partidului AUR, dar spun doar că ei n-au fost la guvernare: „Hai să vină ei”.

Și de aceea există o creștere exponențială în percepția noastră, cel puțin. Dar cred că și în sondajele care se mai fac, dar nu sunt făcute publice, AUR crește, crește.

„Am intrat în linie dreaptă spre finiș. Trebuie să găsim o soluție în iulie”

Nu înseamnă că oamenii au devenit adepții ideologiei AUR. Pur și simplu, văd că ceilalți care sunt acolo, PSD, PNL, USR, UDMR, nu găsesc o soluție. Se ceartă.

Din acest punct de vedere, eu cred că în acest moment noi am intrat în linie dreaptă spre final, spre finish. Trebuie să găsim o soluție în iulie. Astăzi ziceam și ieri (n.r. luni).

Pentru că acum lumea se mai uită la Campionatul Mondial de Fotbal, oamenii mai pleacă în concedii, oamenii poate că se mai uită de politică. Dar mâine-poimâine se termină Campionatul Mondial.

Oamenii se întorc din concedii și se întorc spre politică și spun? „Dar n-ați rezolvat nimic. Ce ați făcut? Nu avem guvern”. Și fără un guvern cu atribuții depline, vedem blocaje peste tot.

Sunt blocaje în aproape toate ministerele, fiindcă guvernul interimar nu poate da ordonanțe de urgență, nu poate iniția legi. În Parlament nu există o majoritate care să voteze proiectele de legi, nu poate să inițieze politici publice și rămân doar niște decizii administrative, ordine de ministru și hotărâri de guvern care merg până la un anumit nivel de reglementare. Și stăm pe loc.

„Evenimentul micuț care răstoarnă căruța”

Acum, dincolo de PNRR și de banii care se pierd, nu se pierd, vom vedea, dar riscul este să pierdem niște bani care au fost calculați în veniturile la buget. Dacă ieși de acolo, tu trebuie să pui de undeva. N-ai de unde să pui, decât din împrumut sau dacă tai de undeva cheltuielile, dar asta nu înseamnă că pe partea cealaltă apar venituri.

Din acest punct de vedere, suntem într-un impas administrativ, într-un blocaj administrativ și niciodată nu știi care va fi acel eveniment micuț, imprevizibil, care răstoarnă căruța.

De foarte multe ori, un eveniment neașteptat produce un dezastru. Fără Guvern, cu un Parlament care arată în acest moment cum arată, cu aceste certuri și cu administrația blocată, e greu. Asta se simte astăzi, înainte să intrăm în luna iulie.

„Furia oamenilor se va întoarce împotriva noastră”

– Când spuneți că se răstoarnă căruța, spuneți că se răstornă România.

– Da, exact. Despre asta am vorbit, că trebuie să fim conștienți că fiecare avem o responsabilitate, dacă am fost aleși, dacă am dorit să rămânem în politică sau să intrăm în politică.

Și dacă noi nu reușim să rezolvăm această situație, furia oamenilor se va întoarce împotriva noastră. Dar nu asta este lucrul cel mai important. Lucrul cel mai important este că țara va fi neguvernabilă.

„Aritmetica parlamentară”. Ce formule de guvernare vede

– Care este soluția pe care o vedeți? Luni ați descris o posibilă soluție, o guvernare PNL, PSD, UDMR. Dar doi dintre actori, PNL și PSD, sunt pe poziții ireconciliabile.

– Sunt mai multe soluții. Și aritmetica parlamentară îți dă mai multe soluții majoritare, putem să le parcurgem foarte repede.

Coaliția mare, ceea ce a funcționat până în momentul moțiunii de cenzură, PSD, PNL, USR, UDMR, minorități. Este ceva stabil, din punct de vedere al aritmeticii parlamentare. Nu funcționează, fiindcă a fost votată moțiunea de cenzură, inițiată de PSD și AUR.

Ok. A doua soluție este tot majoritară. PSD, PNL, USR, minorități fără UDMR. Este o majoritate aritmetică, din punct de vedere al mandatelor parlamentare. Se poate forma o astfel de majoritate.

Formula la care PSD a părut „mai flexibil” în timpul negocierilor

Aici problema este că PSD nu vrea cu USR, USR nu vrea cu PSD, PNL are o hotărâre de congres că nu vrea cu PSD, pur și simplu nu se așază. Și atunci mergem mai departe.

Există o altă majoritate foarte subțire, 237 -238 de voturi, ceva de genul acesta: PSD, PNL, UDMR, cum a funcționat până în iunie anul trecut, grupul minorităților naționale.

Și problema care trebuie rezolvată de către PNL

Și aici iarăși apare acea problemă că PNL are o hotărâre de congres. PSD aici era mai flexibil, vineri seară, la Cotroceni, când am fost la președintele Dan, n-au zis nu, dar PNL are o hotărâre la nivel de congres. Cum poți trece de această hotărâre?

Trebuie să convoci congresul, nu știu, nu cunosc statutul lor, dar e o problemă care trebuie rezolvată acolo. Și de aceea, e greu de făcut pasul următor, și am spus că avem o lună la dispoziție până în sfârșitul lunii iulie, să găsim o soluție.

Toate celelalte variante, dacă toți zicem că nu vrem cu AUR, că acum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, și noi zicem că nu vrem cu AUR, nu vrem cu voturile de la AUR, atunci toate celelalte variante sunt minoritare. PSD, monocolor, minoritar. Ok, cine votează?

Dacă PNL nu votează, fiindcă nu există un acord parlamentar, USR nu votează, UDMR degeaba votează, că nu există majoritate fără 10-15 voturi de la AUR, Asta spuneam, că fără AUR niciun guvern minoritar nu poate fi investit, dacă din partidele mari, din cele două partide mari, PSD și PNL, unul se extrage. Varianta cealaltă, PNL, USR, UDMR, fără PSD nu are majoritate.

„Într-o altfel de decizie, nu te legi de mâini și de picioare”

Iarăși, trebuie să mergi să cauți voturile la AUR. Ceea ce, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al colegilor, așa cum am discutat, se exclude. Deci, în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea, și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voința, la mâna, la dorința celor de la AUR.

De aceea suntem în acest blocaj și am spus: haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi marea coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii, din punctul meu de vedere, greșite, din punct de vedere tactic, politic.

Într-o altfel de decizie, nu te legi de mâini și de picioare, că „domn’e, cu ei niciodată, în niciun caz”. Și atunci, hai să vedem unde este cea mai mică rezistență.

Și așa am ajuns și eu la varianta PSD, PNL, UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi. Deci nu neg acest lucru, fiindcă aritmetica e aritmetica. Trebuie găsită o soluție.

„Dacă noi am face anticipate, AUR ar fi la peste 40%”

– De ce nu și UDMR, și USR?

– Fiindcă acolo USR nu vrea cu PSD, PSD nu vrea cu USR, PNL nu vrea cu PSD. Deci fiecare a luat decizii din acelea: „Domn’e, cu tine nu”.

Și când cauți cel mai mic numitor comun, nu ai prea multe variante. Ori, punem picioarele în apă rece și renunțăm la aceste decizii, cei care au luat aceste decizii extrem, extrem de greșite, din punctul meu de vedere, cel puțin pentru România. Și spunem: Ok, și asta este premisa de la care am plecat eu, țara trebuie guvernată, țara trebuie cu responsabilitate dusă peste această criză și peste aceste urgențe cu PNRR, cu SAFE și deficitul și datoria publică. Și atunci haideți să găsim o soluție să mergem până în 2027, că până în 2028 nu putem să mergem. Și în 2027 mai vedem.

E adevărat, cineva trebuie să fie în opoziție pe lângă AUR, dar alegerile vor fi în 2028. În acest moment crește doar AUR. Și dacă noi am face anticipate, eu vă spun 100%, în 2026 la anticipate AUR ar fi la peste 40%.

Atunci nu ar fi problema cine e pe primul loc. Problema va fi cu cine va guverna AUR. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să fim conștienți că cu cât împingem noi criza asta mai departe, cu atât soluția va fi mai greu de găsit și va fi cu consecințe mai grave.

„Nu vreau să fiu parte în procesul de legitimizare a celor de la AUR”

– Ar mai exista o formulă cu PSD, UDMR și parlamentarii care au plecat din partidele radicale?

– Nu. Nu există o majoritate. Nu există o majoritate. Deci trebuie să ai și 10-15 voturi de la AUR. Dar ați accepta o astfel de soluție?

Nu. La mine lucrurile sunt simple. Eu merg în orice combinație, orice variantă cu PSD, cu PNL, cu USR, cu UDMR, dar eu nu vreau să fiu parte în procesul de melonizare a celor de la AUR sau în procesul de legitimizare a celor de la AUR. Cu asta se ocupă alții.

– Mă refer la parlamentari SOS sau POT.

– Nu ajung. Deși faceți toate calculele și nu ajung. Mai trebuie să iei și din altă parte.

– Dar ați fi dispus la o formulă cu parlamentarii care au plecat din aceste partide, SOS și POT?

– Eu caut altă soluție. Există alte soluții. Mult mai responsabile, mult mai bune. Ceea ce am prezentat și ieri. Deși eu acolo m-aș duce și aș explora în aceste săptămâni din iulie până la sfârșitul lunii iulie. Să mai lăsăm o lună pentru noul guvern să vină ordonanțe, să vină ordonanțe de urgență dacă este cazul să convocam sesiune extraordinară.

Să-și asume răspunderea în fața Parlamentului pentru a rezolva acele proiecte care sunt necesare să nu pierdem mulți bani sau foarte mulți bani din PNRR.

N-a existat un singur „eveniment de ruptură”

– Ați participat la negocieri, ați participat la negocierile pentru un acord politic, unde vi s-a părut că s-au stricat structural lucrurile?

– Nu vreau să caut momentul că au fost mai multe momente din 2025.

– Mă refer la cele recente.

– Dacă vrei să rezolvi astfel de criză, un astfel de conflict într-o coaliție, fostă coaliție, într-o asociație a diferitelor partide care s-au asociat în guvern, trebuie să vezi interesul fiecăruia.

Trebuie să-l înțelegi pe fiecare. Un conflict nu poate fi rezolvat dacă nu încerci să-l înțelegi pe fiecare și restricțiile fiecăruia, fiindcă fiecare a greșit undeva.

Într-o astfel de asociere nu există o singură greșeală într-un singur loc.

Deci, dacă spui că noi nu am greșit, doar pesediștii sau noi nu am greșit doar peneliștii, sau nimeni n-a greșit doar cei de la USR sau cei de la UDMR, nu poți să mergi mai departe. Orice conflict unde sunt două persoane sau două partide sau două formațiuni, sigur că se împarte în două. Unde sunt trei, în trei, în patru, în patru.

Eu aș pleca de la această constatare că fiecare a greșit undeva și trebuie să vedem care e acel punct unde putem să ne întâlnim. Că altfel nu putem rezolva acest conflict. În managementul conflictelor sunt niște principii după care te ghidezi.

„George Simion se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește”

– După propunerea pe care ați lansat-o luni, George Simion a postat pe Facebook o imagine de-a dumneavoastră, cu un mesaj în care părea că jubilează: „Vedeți cum s-au încurcat?” Cum comentați?

– Nu comentez în niciun fel. E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră. E în opoziție, acum ar fi culmea să nu speculeze el greșelile din coaliție.

Și el de fapt stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește. Nu trebuie să facă nimic.

În această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluții, dar, din această cauză a nemulțumirii oamenilor, a lipsei de încredere, crește un partid care aparent este antisistem, dar, de fapt, nu este, știm cu toții.

„Nu ne cramponăm să fim noi în Guvern”

– Ce se va întâmpla dacă nu vom avea un guvern până la termenul pe care l-ați avansat dumneavoastră?

– Trebuie să avem. Eu nu vreau să cred că nu suntem în stare să punem un guvern. Și aici chiar fiecare ar trebui să pună în paranteză începând de mâine-poimâine toate supărările și trebuie să facă un efort.

Eu nu vreau să accept că patru partide, plus grupul minorităților naționale, nu putem să punem un guvern. Ok, nu sunt toți în acel guvern, dar poți să faci un acord. Eu, dacă PSD, PNL și USR ajung la o înțelegere că vor împreună și au majoritate, accept, facem o înțelegere, nu ne cramponăm să fim noi, dacă fără noi se poate și noi suntem problema pentru a rezolva o astfel de situație.

Și din partea celorlalți trebuie o abordare extrem, extrem de umilă și responsabilă, fiindcă altfel vom arunca țara în aer. Și se va întoarce împotriva noastră și oamenii o să aibă dreptate când spun: „Domne, ați fost acolo, n-ați găsit o soluție, hai să vină cei care n-au fost”.

Deci asta este ideea. Trebuie să acceptăm că noi și doar noi putem găsi o soluție.

În celelalte state, când au fost astfel de situații în Europa, s-a făcut tot timpul o mare coaliție sau o coaliție majoritară, pentru anumite perioade, sigur, nu din dragoste, nu din iubire, nu pentru a căuta fericirea, pentru că nu acolo cauți fericirea și iubirea în politică. Ci pentru a duce țara din punctul A în punctul B.

„Guvernul e varză, Parlamentul e varză, trebuie, totuși, să avem o instituție care stă în picioare și asta e Președinția”

– Ce rol are președintele Nicușor Dan aici?

– El, conform Constituției, mediază și între partide și între instituțiile statului și între societate și stat. Sigur, a încercat, dar și acolo există o situație inedită. E un președinte care a intrat în competiție independent, a fost ajutat în turul 2 de toată lumea aproape, dar nu are un partid.

N-am avut încă un președinte, în ultimii 36 de ani, care să nu aibă un partid, mai mic sau mai mare, cu care poate să meargă.

USR, ok, a lăsat-o pe Elena Lasconi din brațe și s-a alăturat lui Nicușor Dan, dar ei s-au despărțit acum foarte mulți ani. Și acum am impresia că Nicușor Dan a pierdut USR sau invers, nu știu cine pe cine a pierdut, dar e un președinte care a intrat în competiție independent, a câștigat competiția independent și în acest moment are și el această problemă. Adică țara o are, nu e problema personală a lui Nicușor Dan.

– Cum ați descrie prestația președintelui în toată această perioadă, în care a propus un premier în persoana lui Adrian Veștea. Președintele a fost foarte criticat, nu doar de politicieni, ci și de intelectuali sau susținători ai săi.

– Nu vreau să comentez, fiindcă eu aș fi făcut altceva, dar asta știe și președintele, știu și colegii mei, eu aș fi făcut altceva.

Nu vreau să-l critic în acest moment, că sunt destui care îl critică și, până la urmă, Guvernul e varză, Parlamentul e varză, trebuie, totuși, să avem o instituție care stă în picioare și asta e Președinția în acest moment,cu președintele Dan.

Am eu nemulțumirile mele, el știe acest lucru, nu vreau să-l critic mai mult public, fiindcă trebuie să avem măcar o instituție care stă cât decât. Eu vorbesc de instituțiile politice care au fost alese,, care au o responsabilitate directă față de cetățeni.

„Nu aș fi început cu Tomac”

– Ce ați fi făcut în locul președintelui Dan?

– Nu aș fi început cu Tomac. Și nu e vorba de persoana lui Eugen Tomac, eu nu aș fi început cu un guvern tehnocrat.

Guvernul tehnocrat ar fi trebuit să fie ultima soluție. Haideți să rămânem la această constatare, că eu aș fi început cu altceva și dacă nu ar fi mers, atunci ultima soluție ar fi trebuit să fie guvernul tehnocrat, nu prima soluție.

– Ce ne puteți spune despre a doua soluție găsită de președintele Nicușor, despre domnul Adrian Veștea?

– Dacă președintele Partidului Național Liberal ar fi spus, duminică, că este de acord cu această propunere, atunci poate că lucrurile ar fi stat ușor diferit.

Dar aici toată lumea a fost surprinsă și toată lumea a considerat – percepția este importantă, nu știu dacă realitatea e așa sau nu – că a încercat să intervină în viața internă a unui partid politic. Și asta a fost problema din punctul meu de vedere, pe care nimeni n-a reușit să o depășească.

„Nu cred că Nicușor Dan este pesedist”

– Vi se pare că toate aceste decizii ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să favorizeze PSD?

– Eu ce înțeleg este că Nicușor Dan n-a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD spre AUR.

Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este pesedist, nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să îi împingă pe cei din PSD spre AUR Și aici îl înțeleg perfect.

Președintele nu are luxul de a se enerva

– Ce așteptări aveți acum de la președintele Nicușor Dan, având în vedere situația creată?

– Atribuțiile constituționale. Rolul președintelui conform Constituției. Să mai încerce să medieze. Nu trebuie să găsești o soluție la prima întâlnire sau după o oră. Nu trebuie să te enervezi dacă n-ai găsit o soluție. Nu trebuie să abandonezi discuțiile.

Trebuie purtate aceste discuții, treptat, treptat, cu o agendă foarte clară care sigur se poate stabili. Trebuie să fii conștient că aici e un conflict extrem puternic între actorii politici și trebuie continuate aceste discuții până când se găsește o soluție, nu de fiecare dată în prezența președintelui. Nu cred că el trebuie să stea ore întregi cu noi.

Dar trebuie un om care are capacitatea de a înțelege conflictul și are capacitatea de a duce o astfel de negociere până la capăt.

Viitorul premier, un om care să nu fie în competiție nici cu Bolojan, nici cu Grindeanu

– Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o propunere potrivită de premier care ar avea șanse să treacă?

– Trebuie să cauți un om care se bucură de încredere, cât de cât. Sau care măcar nu este în competiție cu Bolojan sau cu Grindeanu.

La noi, dacă ne uităm un pic la istoria post-decembristă, există această frică, mai ales în ultima perioadă la PNL, că Domn’e, premierul preia partidul. Și la PSD e la fel.

De aceea, trebuie să se găsească un om cu care să se simtă cât de cât confortabil și Bolojan, și Grindeanu.

Și care are și capacitatea de a conduce Guvernul, haideți să ne înțelegem, că nu îl poți aduce pe unul care ca primar, ok, a fost un om minunat, dar care nu are capacitățile și experiența necesară pentru a conduce Guvernul. Eu nu vreau să dau nume și prenume că nu asta este rolul meu. Dar acolo va fi soluția.

Acolo trebuie să găsești soluția. Bolojan, că a fost dat jos cu 281 de voturi, nu are cum să fie premier, nu acceptă PSD. Sigur, PSD, dacă îl propune pe Grindeanu, dar nu reușește să adune majoritatea atunci.

Poți să insiști, dar tot un eșec te așteaptă și bănuiesc că Sorin Grindeanu nu dorește un eșec. Deci trebuie să găsești o persoană acceptabilă pentru toți cei care se vor implica într-o majoritate.

„Traian Băsescu a avut dreptate când zicea că trebuie să căutăm prima dată problema la noi acasă”

– La votul în urma căruia a fost respins Guvernul Veștea, ați spus că s-a terminat o veche eră și că o nouă eră stă să înceapă. Cum ați defini această nouă eră? La ce v-ați referit?

– De fiecare dată când s-a schimbat locatarul la Palatul Cotroceni, a fost o perioadă de schimbare, nu s-a întâmplat de la o zi la alta.

Și când a venit Băsescu, a durat un an, un an și până când lucrurile s-au stabilizat, până când plăcile tectonice ale statului român s-au așezat.

Când a venit Iohannis, iarăși, cu Ponta, cu Colectiv, cu Dacian Cioloș, au trecut doi ani de zile când nu a arătat foarte bine țara.

„Încă nu s-au așezat plăcile tectonice” ale României

Acum, în 2025 s-a întâmplat la fel și încă nu s-au așezat plăcile tectonice, pe de o parte. Pe de altă parte, suntem într-o altă situație și pe plan regional, și global, când se schimbă regula între marile puteri și aceste chestiuni se suprapun și de aceea am spus că noi suntem în într-o nouă epocă. Intrăm încet într-o nouă epocă.

Plus, la nivel societății românești, dincolo de această luptă, există o așteptare extrem de mare. Oamenii vor să știe de ce s-au anulat alegerile prezidențiale. Și cei care sunt de acord cu anularea alegerilor prezidențiale vor să știe, vor să știe și cei care doresc turul 2 înapoi.

Vor să știe ce s-a întâmplat. Vor o explicație. Problemele au fost la noi sau au fost la alții? Intervențiile din afară au contat? Cât au contat?

Au fost decidenții avertizați de servicii? Ce au făcut cu aceste avertizări?

Eu cred că aici Traian Băsescu a avut dreptate când zicea, la un moment dat, că trebuie să căutăm prima dată problema la noi acasă, probleme peste care s-au suprapus și intervențiile din partea unor actori statali sau nestatali. E o discuție, dar trebuie văzut. Trebuie văzut dacă decidenții politici au fost avertizați, în 2024, de servicii sau nu.

Dacă au fost avertizați, ce au făcut cu acele avertizări? Trebuie să constați unde a fost, de fapt, problema. Dacă n-au fost avertizați, atunci de ce n-au fost avertizați? Toate aceste chestiuni ne-au aruncat într-o altă epocă. Că această schimbare de epocă s-a întâmplat în 2024 decembrie, în 2025 e de discutat.

Asta istoricii o să ne spună, dar sigur momentul moțiunii de cenzură și momentul votului pentru Veștea este acea perioadă scurtă când se vede foarte, foarte bine că suntem într-o altă epocă. S-a terminat o epocă, de 35-36 de ani, intrăm într-o altă epocă cu toate consecințele despre care astăzi nu putem spune foarte mult.

Când democrația obosește

– Asta voiam să vă întreb. Cum se arată a fi această nouă epocă?

– În toate societățile din Europa se vede că sunt din ce în ce mai mulți oameni care contestă ordinea democratică și democrația. Pare că democrația a obosit, că oamenii au obosit să susțină democrațiile parlamentare, eu nu spun liberale sau creștin-democrate că atunci intrăm în zona ideologică.

Ci de acea metodă prin care un stat funcționează, ținând cont și de minorități și de majoritatea care are puterea de a decide. O metodă de decizie. Și atunci dacă există această incertitudine, această nemulțumire, sigur că apare întrebarea cum putem face în așa fel încât și Uniunea Europeană, această construcție politică și economică să fie mai eficientă și mai funcțională. Fiindcă ești în competiție, vrei, nu vrei, cu America, cu China, cu India, cu Sudul Global, cu Rusia, în fața ta sau în spatele tău, depinde de fiecare cum stă, și Uniunea Europeană în acest moment nu este într-o poziție foarte, foarte bună.

Italia, cu Giorgia Meloni, „a devenit un pol de stabilitate”

Deci cu toții intrăm într-o altă epocă cu consecințe pe care încă nu vedem. Vedeți ce se întâmplă în Germania, ce se întâmplă în Franța, ce se întâmplă în Spania, ce se întâmplă în Italia, care a devenit chiar un pol de stabilitate în ultima perioadă, de când e Giorgia Meloni premier.

Sau ce se întâmplă în Țările Baltice.

Deci putem lua fiecare stat în parte și ajungem la concluzia că Europa, Uniunea Europeană are niște provocări în față la care încă nu găsește răspunsuri, nici împreună, dar nici separat.

Și răspunsul trebuie să fie „împreună”.

Fiindcă separat fiecare va pierde în această competiție globală și răspunsul trebuie cumva să țină cont de tradiția noastră occidentală și europeană.

Despre discursul din Parlament: „Eram îngrijorat”

– Ați spus ceva în discursul din Parlament: „Felicitări, George Simion, ai dat șah și mat”. La ce v-ați referit?

– Puteți interpreta care era intenția mea, dacă țineți cont de tot discursul, inclusiv de ce spuneam despre banalizarea răului.

Altfel nu veți înțelege, altfel veți ajunge la concluzia că eu l-am felicitat sincer. Nu, eu eram îngrijorat, sunt îngrijorat de ceea ce văd, de ceea ce se întâmplă.

Și, da, i-a ținut pe ăștia (n.r. de la PSD) de dimineață până seara, timp de o săptămână până la vot. Am înțeles că au avut niște discuții cu o săptămână înainte, așa zic Murad (n.r. Mohammad Murad) și alții, toată lumea era conștientă că de data aceasta AUR va da o mână de ajutor PSD. Și el a jucat ca un șahist, i-a lăsat să facă niște mutări, dar, de fapt, bănuiesc că știa ce va face și, da, a dat șah și mat la toată lumea în acel moment. Nu numai la Veștea, nu numai la PSD, la toți din Parlament.

Banalizarea răului

Dar eu am fost și sunt îngrijorat când văd ce se întâmplă și în această cheie trebuie să citiți. M-am referit la banalizarea răului și la ceea ce a spus Hannah Arendt în secolul XX despre acele regimuri totalitare și despre cum se ajunge la un regim totalitar, indiferent dacă vorbim de fascism, dacă vorbim de comunism sau orice regim totalitar, dar mecanismul e același.

Tu accepți răul mic, că ai impresia că ai un argument rațional, că nu schimbă multe lucruri, hai că e ok. După, mai accepți încă un pas și așa, banalizezi răul în fiecare zi și la un moment dat răul devine partea vieții noastre.

Doar că deja s-au produs consecințele, efectele. Răul va deveni un administrator al treburilor și asta nu trebuie să permitem.

„Nu mai cred că ideologiile clasice pot rezolva problemele societății”

– Care este rolul pe care partidele centriste, liberale, de stânga, le-au jucat în ascensiunea extremismului și cum pot ele contribui la dezescaladarea situației? Și mă refer la rolul jucat prin felul în care au alimentat, să spunem, senzația de victimizare, anumitele resentimente pe care fiecare popor le are față de un alt popor de lungul timpului.

– Eu nu mai cred că ideologiile clasice pot rezolva problemele societății. Și stânga clasică a dat faliment, începând cu Marea Britanie și până în țările fostului bloc sovietic, vedeți că au dispărut de peste tot.

Nu există în Polonia, nu există în Cehia, nu există în Slovacia. Nu există în Bulgaria, în Ungaria, nici urmă de stânga în Parlament în România mai stă cât de cât PSD-ul, dar am rămas singura țară.

Țările Baltice sunt altă mâncare de peste, fiindcă ei vin din Uniune Sovietică. Nici liberalismul nu mai e ce era acum 20, 30, 35 de ani sau 40 de ani. Nici creștin-democrația.

Deci nu trebuie să căutăm în interiorul ideologiilor vechi, problemele societății au devenit diferite. Important, din punctul meu de vedere, e să ai niște principii, partidele să aibă niște principii clare peste care nu trec, niște valori care prin care dau răspunsuri la problemele oamenilor. Și aici lucrurile pot fi amestecate.

Răspunsuri la așteptările oamenilor

În economie, poți să fii cu principii și cu valori liberale, competiție liberă altfel nu merge. Dar poate că în ceea ce privește valorile societății poți să fii și conservator în a susține anumite valori.

În ceea ce privește libertățile fundamentale, sigur că acolo trebuie să fii conștient că demnitatea umană și libertatea merg împreună. Unde demnitatea este pusă sub semnul întrebării sau este lezată, acolo nici libertatea nu există.

Deci trebuie să găsești niște răspunsuri la așteptările oamenilor, care poate trec peste ideologiile și valorile ideologice clasice. În acest moment greu să găsești în Europa un partid liberal care seamănă cu liberalismul din anii ‘90, haideți să nu merge până în anii ‘70-’80.

„Melonizarea” AUR

Greu găsești un partid de stânga, fiindcă clasa muncitoare pentru care partidele de stânga au luptat, a mai dispărut. Nu mai e așa cum era în anii ‘80,‘ 70, ‘60 sau chiar, în cazul nostru la începutul anilor 90. Deci, în acest punct de vedere, cei care vor să se întoarcă în trecut, eu cred că greșesc.

Și mișcările radicale, asta au înțeles. Cum îi putem defini pe cei de la AUR, sau pe cei de la SOS, nu vreau să merg în alte state, fiindcă nu e treaba mea.

Ideologic sunt greu de definit. Că sunt și naționaliști, sunt și antisistem, sunt și xenofobi unii, alții sunt și antisemiți. Deci, sunt multe chestiuni care pot fi puse unele lângă altele, dar când te uiți la soluțiile lor economice, nu toate sunt de extremă dreapta.

Nu. Pot fi și de stânga și soluții mai liberale. Dacă îl asculți pe Petrișor Peiu doar când vorbește despre problemele economice, e greu să îl trimiți în extrema dreaptă.

Dacă îl asculți pe avocatul Piperea vorbind despre fiscalitate, despre chestiunile economice, de foarte multe ori găsești anumite chestiuni cu care poți să fii de acord.

Acum asta nu înseamnă că eu sunt de acord cu ei, dar am vrut să dau două exemple din zona AUR, care dacă arunci toate celelalte narative… De aceea eu cred că ei joacă un rol important în melonizarea celor de la AUR.

Nu a mai vorbit cu Peter Magyar din aprilie

– Mai am ultimă întrebare. Care este relația dumneavoastră cu noul guvern de la Budapesta? A existat și o critică a fostului lider al UDMR, Marko Béla, care spunea că UDMR n-ar fi trebuit să fie atât de apropiat de Fidesz, ci ar fi trebuit să mențină relații echilibrate cu toate forțele politice din Ungaria.

– Bun, și asta este o chestiune despre care putem discuta cât de apropiat poți să fii cu anumite partide de acolo, care nu mai sunt în Parlament astăzi sau sunt doar cu un procent foarte, foarte mic.

Dar nu cred că în acest moment trebuie să mergem cu discuția până acolo. Noi am avut o întâlnire cu premierul actual undeva în aprilie, pe 23 sau pe 24 aprilie, după alegeri m-a invitat și pe mine.

Am fost la el, am discutat o oră și a rămas să continuăm în iunie, în iulie, că și acolo există un guvern cu agenda lui. Amândoi am fost de acord că trebuie o relație corectă bazată pe respect.

El a zis că în ceea ce privește politicile naționale, principiile politicilor naționale față de maghiarii care trăiesc în afara granițelor Ungariei nu se vor schimba.

Sigur, nuanțe vor fi, probabil, și asta este de înțeles, dar eu nu am mai vorbit nici cu el, nici cu alții din aprilie. Și eu am treabă relativ multă aici și ei acolo bănuiesc, dar intenția asta e și rezultatul ăsta va fi o relație corectă.

Pe de-o parte, sigur, pe mine mă interesează și relația între București și Budapesta, care trebuie iarăși să fie o relație tot timpul bazată pe încredere, trebuie să creștem încrederea. În zona economică, în zona de business, oamenii oricum lucrează împreună, mai ales în zona de graniță, pe lângă graniță și nu numai. Și există un potențial foarte mare, pe de-o parte.

Despre unitatea noastră, a celor din această zonă de Europa

Pe de-altă parte, eu sunt convins că și în regiune, o colaborare între vecini este necesară, dar dacă merg mai departe, și în interiorul Uniunii Europene.

Fiindcă interesele noastre în această zonă, Ungaria, România, Bulgaria, Polonia, nu mai vorbesc de grupul de la Visegrad, sunt extrem, extrem de apropiate și din punct de vedere politic.

Și din punct de vedere economic, și din punct de vedere al securității regionale, pentru că Rusia pentru fiecare este o amenințare. Ingerințele Rusiei în politicile interne încep tot timpul de pe margine, de pe periferie.

În ceea ce privește energia, avem interese comune și eu de aceea am insistat și în trecut și când Orbán era premier, voi insista și în continuare, dacă mă ascultă cineva și mă întreabă cineva, pentru a întări aceste relații între România și Ungaria, și pe la urmă între țările din regiune. Asta este situația. Am fost eu acuzat la un moment dat când era cu Veștea că a intervenit nu știu cine.

„Avem capacitatea de a gândi cu capul nostru”

Acestea sunt niște scenarii urâte, care apar de fiecare dată. În ceea ce privește deciziile noastre, nu a intervenit Magyar Peter, nu a intervenit Manfred Weber, nu a intervenit în trecut Orbán niciodată și nici alții. Asta trebuie să știe toată lumea.

Noi suntem buni, răi, fiecare cum ne apreciază, dar fiecare trebuie să știe că avem capacitatea de a gândi cu capul nostru și de a lua deciziile exact așa cum credem că e bine pentru societatea noastră și pentru comunitatea pe care o reprezentăm.