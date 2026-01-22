Kelemen Hunor, nemulțumit de politica externă a României: „Plutește în derivă pe o mare deschisă și furtunoasă”. Mesaj către președintele Nicușor Dan

Președintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat, într-o postare pe Facebook, că România este „lipsită de greutate” pe plan extern, neavând poziții proprii și fiind lipsită de parteneriate regionale solide. Totodată, Kelemen i-a cerut președintelui Nicușor Dan „să ridice nivelul politicii externe” a țării.

În postarea sa, Kelemen Hunor face o analiză a politicii externe a României, în contextul unei situații internaționale care trece prin schimbări radicale care ne impune să renunțăm la iluzii.

„România este lipsită de greutate”

„Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie nici măcar pentru state mai mici, precum România. Recunoașterea acestui lucru este primul pas pentru a evita situația în care, într-o dimineață însorită, țara să se trezească servită pe meniu”, a scris Kelemen Hunor.

Astfel, chiar dacă statele democratice trebuie să-și construiască politica externă pe valori fundamentale, realpolitikul este „singura cale viabilă”.

„O țară mică la periferie, de una singură, este vulnerabilă și condamnată la eșec: slabă din punct de vedere economic, dependentă permanent de importuri, irelevantă militar, incapabilă să-și asigure propria apărare în fața unui agresor mai mare. Asta înseamnă, fără echivoc, că apartenența la NATO, dar și apartenența la UE — cu toate problemele și avantajele lor — trebuie să aibă prioritate”, crede președintele UDMR.

El susține că țara noastră este lipsită de parteneriate regionale puternice, în special cu vecinii săi, excepție fiind Republica Moldova.

„România este astăzi lipsită de greutate: nu are poziții asumate aproape pe niciun subiect, nu-și trasează nici măcar singură direcția, se aliniază la pozițiile altora și plutește în derivă pe o mare deschisă și furtunoasă. Ar fi nevoie de aliați locali și regionali. În prezent, dintre vecinii săi, România nu întreține cu nimeni o relație puternică, bazată pe încredere. Situația Republicii Moldova este de altă natură și ea poate fi gestionată tot pe baza realpolitikului”, susține liderul Uniunii.

Parteneriatele pe care le dorește Kelemen

Kelemen indică cel puțin trei direcții de acțiune pe care ar trebui să le aibă România. În primul rând, cultivarea unor relații strânse cu două țări importante de pe flancul estic al NATO, Polonia și Finlanda. De asemenea, ar fi necesară și o apropiere mai mare față de Turcia, la care să se adauge „o prezență activă în Balcanii de Vest”.

În plus, România ar trebui să fie printre inițiatorii reformelor amânate prea multă vreme în ce privește funcționarea Uniunii Europene, în coordonare cu statele mici și mijlocii.

„Fie că ne place sau nu, ceea ce este valabil pe scena politicii mondiale este valabil și în interiorul UE. Țările mari și puternice își impun întotdeauna propriile interese de stat în detrimentul celor mai mici, doar că o fac într-un ambalaj mult mai frumos decât oricare dintre cele trei mari puteri globale”, crede Kelemen Hunor.

El își încheie postarea cu un mesaj adresat președintelui Dan: „Devine cu atât mai important pentru președinte să ridice nivelul politicii externe a României și să obțină rezultate care să ofere securitate și să asigure relevanță unei țări aflate la periferia Europei în cadrul sistemului de alianțe occidentale.”