Kelemen Hunor numește „singura variantă” pe care o vede pentru viitoarea guvernare, la capătul unei discuții cu Sorin Grindeanu

Refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR este singura soluție pentru ca România să facă ceva în perioada următoare, a declarat luni Kelemen Hunor după ce a avut o consultare cu Sorin Grindeanu la Parlament. Liderul UDMR a precizat că nu a fost discutată varianta unui premier tehnocrat.

„Eu doresc refacerea coaliţiei, fiindcă, în acest moment, este singura variantă prin care, cel mai puţin pentru o perioadă scurtă de timp, poţi să faci ceva. Fiindcă eu, în acest moment, nu cred că vom găsi o formulă, sau e greu de găsit o formulă cu care poţi să mergi până în 2028. Am spus, dacă nu reuşim, atunci trebuie să mergem etapă din etapă”, a declarat Kelemen Hunor, citat de news.ro.

„Nu am vorbit de premier tehnocrat, nu am vorbit de guvern tehnocrat. Dacă aş avea o soluţie magică, v-aş spune. Nu am o soluţie magică”, a precizat liderul UDMR.

Într-o declarație de presă făcută înainte de discuția cu Kelemen Hunor, Grindeanu afirma că o guvernare minoritară PSD – UDMR nu este una pe care PSD și-o dorește, dar este un scenariu care poate fi luat în calcul în acest moment.

Și Grindeanu a afirmat că dorește refacerea coaliției de guvernare, dar fără prezența premierului Ilie Bolojan.

Despre un guvern minoritar, cu Sorin Grindeanu premier, Kelemen Hunor a spus că, dacă președintele PSD va primi acest mandat, acesta va căuta să facă o astfel de majoritate. „Atunci putem discuta”, a afirmat el.

Ce spune Kelemen Hunor despre renominalizarea lui Bolojan

Președintele UDMR a catalogat scenariul ca Ilie Bolojan să fie nominalizat din nou de Nicușor Dan pentru a conduce viitorul guvern drept „o problemă constituțională”.

„Nu vreau să mă bag eu în această discuţie, că nu e o discuţie politică, acum, haide să fim serioşi. E o discuţie din punct de vedere constituţional, şi asta trebuie văzut, dacă se poate, sau nu, că a fost dat acest guvern, dat jos cu 281 de voturi. A doua zi, de unde să ai 233 de voturi pentru a pune la loc acelaşi guvern, sau acelaşi premier? Deci, din acest punct de vedere, există o problemă logică şi constituţională”, a afirmat Kelemen Hunor.

Nicușor Dan va avea un rol important în stabilirea următorului prim-ministru. „El va nominaliza pe cineva să formeze un guvern, indiferent ce credem noi, ce spunem noi”, a precizat Kelemen Hunor.

HotNews a relatat luni, citând surse oficiale, că în acest moment, pe masa președintelui, sunt toate scenariile. Totuși, sursele au spun că scenariul ca Ilie Bolojan să fie desemnat din nou de președinte nu e analizat pentru moment.

Calendarul înaintat de Kelemen Hunor

Întrebat ce condiţii ar trebui îndeplinite ca partidele să stea la aceeaşi masă, Kelemen Hunor a răspuns: „Fiecare trebuie să se simtă cât de cât confortabil, să nu se simtă umilit. Asta este, în acest moment, poate, cuvântul cel mai bun”.

Preşedintele UDMR a menţionat că ar prefera să avem până la sfârşitul lunii mai sau începutul lunii iunie un guvern, pentru că sunt câteva jaloane în PNRR care trebuie trecute prin Guvern şi Parlament, în caz contrar vom pierde foarte mulţi bani.

Kelemen Hunor a exclus alegerile anticipate, arătând că „se poate, constituţional, dar nu crede că vom ajunge acolo”.

„Eu cred că vom reuşi să avem un guvern”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit surselor oficiale amintite anterior, consultările cu liderii partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern ar urma să aibă loc joi sau vineri, după încheierea Summitului B9 ce reunește la București lideri din țările baltice, nordice și de pe flancul estic.







