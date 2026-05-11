Variantele pentru un nou Guvern, discutate la Cotroceni. Nicușor Dan se pregătește să cheme toate partidele parlamentare la consultări oficiale. Scenariul Bolojan 2 nu e pe masă în acest moment – surse

După ce săptămâna trecută președintele Nicușor Dan s-a întâlnit informal cu liderii coaliției destrămate, acesta va convoca spre finalul săptămânii consultări oficiale, la care să fie invitate toate partidele parlamentare, potrivit unor surse oficiale.

Consultările cu liderii partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern ar urma să aibă loc joi sau vineri, după încheierea Summitului B9 ce reunește la București lideri din țările baltice, nordice și de pe flancul estic se va încheia.

În acest moment, pe masa președintelui sunt toate scenariile, fie că e vorba despre refacerea coaliției, un guvern minoritar format din PSD, UDMR și Minoritățile Naționale sau din PNL, USR și UDMR. De asemenea, este luată în calcul și varianta unui guvern tehnocrat. Totuși, scenariul ca Ilie Bolojan să fie desemnat din nou de președinte, nu e analizat pentru moment.

În plus, potrivit informațiilor HotNews, Nicușor Dan nu va desemna un premier dacă nu va fi sigur că acesta va aduna voturile necesare pentru a trece de testul votului de încredere în Parlament, chiar dacă asta ar însemna prelungirea discuțiilor și a interimatului lui Ilie Bolojan.

Surse oficiale au explicat pentru HotNews că șeful statului va impune niște condiții, o „foaie de parcurs” pentru viitorul Guvern, indiferent de care va fi soluția găsită în urma consultărilor. De exemplu, în discursul susținut sâmbătă, cu ocazia Zilei Europei, Nicușor Dan a spus că viitorul Executiv va avea ca obiectiv să definească bugetul până în toamna anului viitor.

„Reafirm: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală asumată a României, și, în sensul ăsta, Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca, până în toamnă, să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027”, a declarat de 9 Mai președintele.

Liderii politici nu găsesc o cale de mijloc

În discuțiile informale care au avut loc la Cotroceni, lideri PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților i-au spus președintelui aceleași lucruri pe care le spun și public, potrivit unor surse politice. Iar de atunci până acum, dorințele lor pentru viitorul Guvern nu s-au schimbat foarte mult.

Ciprian Ciucu, care e vicepreședinte PNL și unul dintre susținătorii lui Ilie Bolojan a declarat duminică seara la Digi24 că între PSD și liberali pot exista doar „două tipuri de dialog”:

„Noi așteptăm ca PSD să-și asume guvernarea, ca Nicușor Dan, președintele României, să ceară PSD să-și asume guvernarea. (…) La noi vor veni după aceea și vor spune așa: vă rugăm să ne votați, să ne dați un vot de învestitură pentru a trece Guvernul, sau vor spune suntem incapabili să guvernăm, ne este frică, nu vrem să ne asumăm guvernarea, chiar dacă am pus România într-o astfel de situație foarte proastă, vă rugăm guvernați voi și vă oferim un vot de învestitură”, a declarat Ciucu.

PNL a votat de mai multe ori să îl susțină pe Ilie Bolojan, iar la ultima ședință, care a avut loc imediat după moțiunea de cenzură care l-a demis pe premier cu un număr record de voturi, liderii PNL au decis intrarea în opoziție.

Apoi, luni dimineață, Sorin Grindeanu a spus că dacă partidul va decide, nu va refuza o nominalizare pentru funcția de premier.

„Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”, a declarat liderul PSD.

Întrebat despre varianta unui Guvern minoritar format din PSD, UDMR și Minoritățile Naționale, Grindeanu a spus că nu e o varianta dorită, dar că scenariul poate fi luat în calcul:

„Nu e o variantă pe care să mi-o doresc. Chiar dacă PSD este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alții. Pare în acest moment că este un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem (n.r. cei din PSD) și o să vedem ce va spune președintele”.

Kelemen insistă pe ideea coaliției majoritare

HotNews a relatat sâmbătă, citând surse politice concordante, că dacă PSD nu convinge o parte a PNL să se adauge unei noi coaliții, atunci Nicușor Dan nu are altă soluție decât să încerce un Guvern minoritar PSD-UDMR.

Despre această variantă, liderul UDMR, Kelemen Hunor a spus tot luni că „nu are nicio realitate”.

„Nu există această posibilitate fiindcă nu ai un raționament politic, cel puțin în aceea ce ne privește. Nici nu a fost propusă o astfel de soluție. Noi în acest moment încercăm să refacem o coaliție majoritară”, a spus Kelemen după ce a discutat cu Sorin Grindeanu în biroul de la Camera Deputaților.

„Un Guvern minoritar este expus la multe, multe riscuri – nu poți să iei decizii, nu poți să susții deciziile în Parlament. Eu i-am spus domnului Grindeanu că prima opțiune este să încercăm să refacem coaliția. Aș vrea să cred că mai există o mică speranță să refacem coaliția”, a mai spus liderul UDMR.