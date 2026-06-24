Kelemen Hunor spune care este varianta cea mai probabilă de Guvern 

„Aşa am simţit eu din discuţiile de până acum”, a spus liderul UDMR miercuri dimineață, la RFI.

Kelemen Hunor a fost întrebat, la RFI, care este varianta cea mai probabilă de Guvern pe care o vede.

Liderul UDMR a propus „Guvern PSD monocolor”, reafirmând în context necesitatea unui pact politic.

„Guvern PSD monocolor. Aşa am simţit eu din discuţiile de până acum, fiindcă imediat după eşecul domnului Veştea de a obţine majoritate, Sorin Grindeanu a declarat că ei nu vor susţine un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Dacă ei exclud o astfel de variantă, atunci nu rămâne o altă variantă decât PSD”, a argumentat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Liderul UDMR a reiterat că pentru stabilitate a propus refacerea coaliţiei: „Nu trebuie să fim prieteni, nu trebuie să ne iubim în coaliţie, trebuie să lucrăm în interesul societăţii până la un anumit moment, până ce începe competiţia politică”.

„Au fost două propuneri de premier la consultări”

În același timp, Kelemen Hunor a explicat că, în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni privind formarea unui nou guvern, au fost prezentate două propuneri de premier, ambele venite din partea unor grupuri de parlamentari care au părăsit formaţiunile pe listele cărora au intrat în Parlament.

PSD şi-a asumat intrarea la guvernare, însă fără a avansa un nume pentru funcţia de prim-ministru.

„Victor Ponta din partea unui grup format din parlamentari care au plecat din formaţiunile cu care au intrat în Parlament şi o altă propunere de la un alt grup, tot aşa format din parlamentari care au intrat în Parlament pe listele POT şi SOS. Şi a fost din partea colegilor de la PSD o asumare de a merge la guvernare, dar n-am auzit de la ei, nici de la preşedinte, că ar fi avut o propunere de premier. Dar asta nici nu contează, până la urmă, pentru că, în momentul în care ai făcut un acord parlamentar, se poate merge mai departe”, a declarat Kelemen Hunor la RFI.

El a adăugat că ar mai fi o variantă susţinută de Dominic Fritz şi Ilie Bolojan – cea a unui guvern minoritar construit în jurul PNL-USR-UDMR.

„Eu i-am spus la consultări domnului preşedinte Dan să lase un timp de o zi, o zi şi jumătate pentru partide, să găsească o formulă. Deci, din acest punct de vedere, cel puţin în ceea ce ne priveşte, acest anunţ al preşedintelui Dan este într-o relaţie corectă cu confruntările de ieri”, a spus liderul UDMR.