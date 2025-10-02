Kelemen: „PSD cu PNL se înțeleg foarte bine”. Ce spune despre rotația premierilor în 2027

Guvernul este foarte stabil, la fel şi coaliţia de guvernare, fiindcă PSD şi PNL se înţeleg foarte bine, a declarat joi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Europa FM.

Întrebat dacă săptămâna viitoare va negocia formarea unui nou guvern, liderul UDMR a negat. „Nu, deloc. Guvernul e foarte stabil, coaliţia e foarte stabilă, fiindcă PSD cu PNL se înţeleg foarte bine. Au un exerciţiu de trei ani, dacă nu mă înşel, de guvernare împreună. Sigur, actorii s-au schimbat, dar asta nu înseamnă că cele două partide nu se înţeleg. Sigur că mai sunt nişte discuţii, aparent chiar conflicte, dar şi ieri am văzut pe rectificare, când ei s-au înţeles, atunci ceea ce am spus eu sau ce a zis Fritz nu mai avea o importanţă foarte mare”, a spus Kelemen, citat de Agerpres.

Liderul Uniunii crede că actuala coaliție va rezista până în 2027, social-democrații neavând interes să plece de la putere, ei urmând să preia atunci șefia Executivului.

„Sunt convins că PSD are tot interesul să preia guvernarea din 2027, că ei au vrut rotativa. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea s-ar putea să nu fie posibilă reîntoarcerea. Deci nu vor pleca şi se face rotativa în 2027”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor este de părere că viitorul premier va fi preşedintele PSD.

„Cine va fi preşedintele PSD, bănuiesc. Acum asta chiar nu e treaba mea. (…) Nu am voie să am preferinţe. (…) Dacă am ajuns până în 2027 cu această coaliţie, nu ne împiedicăm în 2027. Nu ştiu ce se va întâmpla până atunci, nu e treaba mea. PSD se pregăteşte de congres, de alegeri, e treaba lor, ar fi o greşeală să mă pronunţ eu ce e de făcut, ei ştiu mai bine, dar sunt convins că cel care va fi nominalizat de PSD, în 2027, va fi desemnat”, a explicat liderul UDMR.