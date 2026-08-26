Generalul american care pune întrebarea dacă Putin „va cădea de la fereastra unui bloc de 73 de etaje”. Plus comparația incomodă cu anexarea din 1938

Rusia nu va pune capăt războiului împotriva Ucrainei nici măcar dacă ar cuceri întregul Donbas, a declarat fostul emisar special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, într-un interviu acordat publicației The Kyiv Independent cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.

Kellogg a făcut aceste declarații în timpul celei de-a șasea vizite în Ucraina și a primei sale deplasări după plecarea din funcție. El s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și a fost informat cu privire la ultimele evoluții ale războiului.

Pentru Kellogg, problema centrală nu este cât teritoriu cucerește Rusia, ci dacă președintele rus Vladimir Putin se va mulțumi, cu adevărat, cu atât.

„El nu se oprește aici. Așa este Putin”, a spus Kellogg, comparând pretențiile teritoriale ale Moscovei cu cele ale Germaniei naziste asupra Cehoslovaciei înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial.

În acest sens, Kellogg a amintit de acordul încheiat de prim-ministrul britanic Neville Chamberlain cu dictatorul nazist Adolf Hitler, privind anexarea Sudetenland (Regiunea Sudeților, din Cehoslovacia), în 1938. Anexarea Regiunii Sudeților a fost unul dintre factorii care au permisa declanșarea celei de a doua conflagrații mondiale, potrivit istoricilor.

„Adolf Hitler i-a spus lui Chamberlain: «Păi, vrem doar Sudetenland»”, a amintit Kellogg. „La un an după ce Hitler a spus asta, Chamberlain s-a întors de la München și a declarat: «Pace în timpul nostru».”

Tot „la un an de la ziua în care (Chamberlain) s-a întors de la München, ne aflam în cel de-al Doilea Război Mondial. Și asta este îngrijorarea mea: că vom ajunge în cel de-al Treilea Război Mondial.”

Întoarcerea lui Kellogg la Kiev

Kellogg, un general de trei stele în rezervă al Armatei SUA, decorat cu numeroase distincții, și-a dat demisia din funcția de emisar pe 31 decembrie 2025. De atunci, el s-a alăturat America First Policy Institute, un think-tank din Washington.

Întoarcerea lui la Kiev a avut loc într-un moment în care întrebările privind orientarea politicii SUA față de Rusia rămân esențiale pentru efortul de război al Ucrainei.

Ofițer de carieră ale cărui opinii despre Rusia s-au format în timpul Războiului Rece, Kellogg susține de mult timp o abordare de tipul „pace prin forță”.

Adoptarea acestei poziții l-a transformat într-o figură de încredere la Kiev pe durata mandatului său în administrația Trump. Plecarea lui a fost întâmpinată cu îngrijorare în Ucraina, din cauza implicațiilor pe care le-ar putea avea asupra politicii Washingtonului față de Rusia și Ucraina.

Pe durata mandatului său, Kellogg a jucat un rol central în mai multe eforturi diplomatice delicate. El a condus negocierile privind acordul dintre SUA și Ucraina legat de mineralele critice și a condamnat în repetate rânduri atacurile rusești asupra orașelor ucrainene în termeni neobișnuit de duri pentru un emisar al lui Trump.

Acum, în afara administrației republicane de la Washington, Kellogg rămâne convins că Putin ar putea pune capăt războiului aproape imediat, dacă ar dori acest lucru.

„Putin ar putea opri războiul în cinci minute dacă ar vrea”, a afirmat Kellogg, susținând că ambițiile liderului de la Kremlin se extind cu mult dincolo de teritoriul pe care Moscova îl vizează în prezent în estul Ucrainei.

Acesta este, în viziunea lui Kellogg, motivul pentru care orice acord de pace trebuie evaluat nu doar în funcție de ceea ce se întâmplă astăzi pe câmpul de luptă, ci și de ceea ce Moscova ar putea încerca să facă în continuare.

„Ucraina este a ucrainenilor”

Kellogg a susținut, de asemenea, că Ucraina ar trebui să privească victoria ca pe un proces pe termen lung, în loc să o evalueze doar în funcție de teritoriul controlat de Kiev când vor înceta luptele.

El a dat ca exemplu ocupația sovietică a statelor baltice după cel de-al Doilea Război Mondial, pentru a ilustra faptul că controlul teritorial nu determină neapărat recunoașterea internațională.

Occidentul nu a recunoscut niciodată din punct de vedere juridic ocupația sovietică, a remarcat el, sugerând că, în mod similar, peninsula Crimeea ar putea rămâne recunoscută la nivel internațional ca teritoriu ucrainean chiar dacă Rusia continuă să o controleze.

„Crimeea mai face parte din Ucraina? Da, face parte din Ucraina”, a spus Kellogg.

„Așadar, trebuie să începeți să vă gândiți la o perspectivă de cinci până la zece ani. Dacă priviți situația de mâine, se va întâmpla asta mâine? Nu. Dar se va întâmpla, eventual, pe termen lung?”, a adăugat el.

Argumentul acesta reflectă, de asemenea, evaluarea lui privind summitul din Alaska dintre președintele SUA, Donald Trump, și Putin.

Kellogg a afirmat că Putin se aștepta ca Washingtonul să accepte concesii teritoriale din partea Ucrainei în regiunea Donețk. În schimb, a spus el, poziția SUA a rămas aceea că „Ucraina este a ucrainenilor”.

„Chiar cred asta: Putin se gândea că vine la acel summit cu garanția Statelor Unite că Ucraina va renunța la Donbas. Asta nu s-a întâmplat”, a spus generalul american.

„De fapt, ce s-a întâmplat a fost că a rămas un prânz pe masă. S-au urcat în avioane și au plecat acasă. Cred că ceea ce s-a întâmplat este că Putin a venit cu un set de așteptări, iar Statele Unite au spus, în mod clar, că Ucraina este a ucrainienilor.”

O persoană familiarizată cu discuțiile din Alaska a declarat anterior, pentru publicația de la Kiev citată, că Moscova a cerut Washingtonului să exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a se retrage din Donbas, provincia industrială care include atât regiunile Luhansk, cât și Donețk.

Mai târziu, în noiembrie, Washingtonul și Rusia au elaborat un plan de pace în 28 de puncte, care prevedea ca Ucraina să cedeze întreaga regiune estică a Donbasului – atât zonele ocupate de Rusia, cât și părțile aflate încă sub controlul trupelor ucrainene.

Conform planului, forțele ucrainene s-ar fi retras din aceste zone rămase, care ar fi fost apoi desemnate drept zonă demilitarizată.

Întâlnirea din Alaska, însă, potrivit relatărilor lui Kellogg, nu a reușit să ofere ceea ce Putin se aștepta de la Washington. Iar acest lucru, susține el, este important deoarece pretențiile teritoriale ale Moscovei trebuie evaluate în raport cu ceea ce Rusia poate cuceri efectiv pe câmpul de luptă.

Putin „să lupte pentru Donețk”

Kellogg a lăudat, de asemenea, capacitățile militare ale Ucrainei și sprijinul continuu din partea Occidentului, comparând rezistența Ucrainei cu lupta Marii Britanii împotriva Germaniei naziste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Mesajul său a fost că aliații Ucrainei trebuie să fie pregătiți pentru o luptă îndelungată, în loc să permită Moscovei să dicteze termenii unui acord de pace doar pentru că războiul se prelungește de ani de zile.

„Am mari speranțe că Putin începe să se simtă frustrat din cauza asta”, a spus Kellogg. „Așa cum i-am spus președintelui Trump, dacă Putin vrea restul regiunii Donețk, atunci să lupte pentru asta.”

„Am mare încredere în ucraineni că se vor descurca foarte bine în această privință”, a adăugat el.

Pentru Kellogg, pierderile suferite de Rusia pe câmpul de luptă sunt, de asemenea, o dovadă că războiul lui Putin nu a produs rezultatele pe care Moscova le aștepta.

El a sugerat chiar că amploarea pierderilor înregistrate de armata rusă ar putea crea riscuri politice pentru Putin în interiorul Rusiei.

„Cred că el are o problemă. Da. Problema este: oare va cădea de la fereastra unui bloc de 73 de etaje pentru că a sacrificat atât de mult?”, a spus Kellogg.

Kellogg a estimat pierderile Rusiei la între 1,2 milioane și 1,4 milioane de morți, comparându-le cu pierderile Uniunii Sovietice din timpul războiului din Afganistan.

„Uniunea Sovietică a pierdut 18.000 de oameni în Afganistan și s-a retras. Putin nu a cucerit Kievul, nu a cucerit Harkovul, nu a cucerit Odesa, nu a traversat râul Dnipro”, a spus fostul emisar al lui Trump.

Acest lucru îl conduce pe Kellogg la o concluzie care diferă radical de ideea că Putin câștigă războiul. „Sunt mulți oameni care au spus că Putin are succes. Eu nu cred că are. Cred că nu are succes. El se află în mâinile Ucrainei”, a concluzionat generalul american.