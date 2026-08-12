Kievul a cedat presiunilor venite de la Washington și a ordonat oprirea atacurilor asupra unui port rusesc

Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care folosesc portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, în urma unei solicitări din partea vicepreședintelui american JD Vance, au declarat surse oficiale ucrainene pentru Financial Times, scrie Reuters.

Publicația a precizat că solicitarea din luna trecută a venit în urma îngrijorării exprimate de SUA cu privire la faptul că Ucraina destabiliza piețele petroliere și aducea prejudicii firmelor americane prin atacarea petrolierelor care transportau țiței din Kazahstan către un terminal al Consorțiului Conductelor din Marea Caspică (CPC) din portul respectiv.

Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura CPC sau navele care nu sunt rusești, cu condiția ca acestea din urmă să nu fie supuse sancțiunilor ucrainene și să nu transporte petrol sau mărfuri rusești, a mai precizat FT.

Casa Albă, Departamentul de Stat și biroul lui Vance nu au răspuns imediat la solicitările Reuters în afara programului de lucru. Agenția de presă notează că nu a putut verifica imediat informația.

Forțele ucrainene au intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și a altor obiective, într-un efort care, potrivit Kievului, vizează privarea Rusiei de resursele necesare pentru finanțarea armatei sale.

Atacurile cu drone din Marea Neagră au eliminat până la o cincime din încărcăturile de petrol ale CPC în iulie, au declarat patru surse la curent cu datele, pe măsură ce războiul dintre Rusia și Ucraina s-a extins, afectând vânzările Kazahstanului și ale marilor companii petroliere occidentale.

Kazahstanul, care se bazează pe ruta CPC pentru exporturile de țiței, a înregistrat o scădere de 14% a producției de petrol în iulie față de iunie, au precizat sursele.

Chevron și Exxon Mobil se numără printre marile companii petroliere occidentale care își desfășoară activitatea în această regiune.

Un oficial american a confirmat pentru Financial Times că administrația Trump a avertizat Ucraina să înceteze atacurile asupra navelor non-ruse din Marea Neagră.