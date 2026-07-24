Kievul este sub atac: explozii auzite în capitala Ucrainei. Mai multe rachete au lovit în oraș

Autoritățile și martorii oculari au anunțat vineri în jurul prânzului că Kievul este ținta unui atac masiv aerian, scrie Reuters.

Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate în capitala Ucrainei, Kiev, pentru a respinge un atac rus, a declarat vineri primarul Vitali Kliciko.

În oraș s-au auzit mai multe explozii, au relatat martorii, în timp ce oamenii se îndreptau spre adăposturi.

Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat că mai multe rachete au fost lansate dinspre nord.

Canalele locale de monitorizare au identificat rachetele ca fiind, probabil, sisteme de tip S-300, S-400 sau Iskander, scrie Kyiv Post.

O altă informație sugerează că au fost lansate și rachete de croazieră, inclusiv modelul 3M22 Tsirkon, din regiunea Kursk a Rusiei.

Estimările actuale indică un număr de cel puțin zece rachete lansate spre Kiev.

Atacul este unul mai puțin obișnuit.

Atacurile aeriene au loc, în general, noaptea, atacurile pe timp de zi fiind, de obicei, rare.

Luna iulie a înregistrat, de asemenea, un număr neobișnuit de mare de rachete balistice lansate împotriva Ucrainei, cu 107 rachete balistice și 20 de rachete Zircon lansate în primele 19 zile. Publicația militară „Militarnyi” a sugerat că acest număr depășește producția lunară cunoscută a Rusiei.