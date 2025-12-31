Kievul mulţumeşte României: „Această tranşă de ajutor este critică pentru apărarea Ucrainei”

Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal, a mulţumit României pentru decizia de a se alătura mecanismului american PURL şi pentru contribuţia de 50 de milioane de euro destinată sprijinirii apărării Ucrainei, relatează Agerpres.

„România se alătură PURL şi contribuie cu 50 de milioane de euro acestei iniţiative. Această tranşă de ajutor este critică pentru apărarea Ucrainei şi pentru protejarea poporului nostru. Sunt recunoscător poporului român şi Guvernului României, precum şi omologului meu, ministrul apărării Radu Miruţă, pentru sprijinul lor neclintit. Fiecare decizie de susţinere a apărării Ucrainei aduce mai aproape o pace justă”, a transmis oficialul ucrainean, miercuri, pe contul său de X.

🇺🇦🇷🇴 Romania joins the PURL and contributes €50 million for this initiative. This tranche of aid is critical for Ukraine’s defense and the protection of our people.

I am grateful to Romanian people and government, as well as to my counterpart, Minister of National Defence… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 31, 2025

România, 50 de milioane de euro pentru Ucraina

Ministerul român al Afacerilor Externe anunţat mai devreme miercuri că România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei şi alocă în acest sens 50 de milioane de euro.

Potrivit MAE, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (Prioritised Ukraine Requirements List – PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaţilor europeni şi de alte state care împărtăşesc aceeaşi perspectivă.

Alocarea pentru PURL este făcută cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025, arată sursa citată.

Mecanismul PURL reprezintă un instrument de politică externă şi de securitate de importanţă majoră pentru Administraţia Statelor Unite ale Americii, în special în contextul abordării promovate de Administraţia Trump privind împărţirea echitabilă a responsabilităţilor de securitate între aliaţi.