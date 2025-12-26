Kim Jong Un a dat ordin pentru sectorul de o „importanță capitală”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un vizitând marile întreprinderi din industria de armament pentru a se familiariza cu producția de rachete și proiectile, într-un loc nedezvăluit din Coreea de Nord. Fotografie publicată de KCNA pe 26 decembrie 2025. FOTO: STR / AFP / Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat oficialilor să intensifice producția de rachete și să construiască mai multe fabrici pentru a satisface nevoia crescândă a armatei nord-coreene de proiectile, a informat vineri presa de stat, potrivit AFP.

Phenianul și-a intensificat semnificativ testarea rachetelor în ultimii ani – cu scopul, potrivit analiștilor, de a îmbunătăți capacitățile de lovire precisă, de a provoca Statele Unite și Coreea de Sud și de a testa armele înainte de a le exporta către aliatul său cheie, Rusia.

În timpul unei vizite la fabricile de muniții, însoțit de înalți oficiali, Kim a ordonat fabricilor să se pregătească pentru un an aglomerat, a relatat agenția oficială nord-coreeană de presă KCNA.

Liderul nord-coreean a afirmat că este necesară „extinderea în continuare a capacității totale de producție”, ca să se țină pasul cu cererea din partea forțelor armate de la Phenian, și a ordonat construirea de noi fabrici de muniții, a mai scris KCNA.

„Sectorul producției de rachete și proiectile este de o importanță capitală pentru consolidarea capacității de descurajare în caz de război”, a declarat Kim.

Coreea de Nord și Rusia și-au intensificat relațiile după ce Moscova a invadat Ucraina, în urmă cu aproape patru ani, iar Phenianul a trimis trupe să lupte alături de armata rusă. Coreea de Nord a mai trimis Rusiei obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

În schimb, Moscova trimite Phenianului ajutor financiar, tehnologie militară, provizii alimentare și echipamente din domeniul energiei, spun analiștii.

Washingtonul a indicat, de asemenea, dovezi că Rusia intensifică sprijinul acordat Coreei de Nord, inclusiv prin furnizarea de ajutor în domeniul tehnologiei spațiale și satelitare avansate, în schimbul asistenței acordate în lupta împotriva Ucrainei.

Analiștii spun că lansatoarele de sateliți și rachetele balistice intercontinentale (ICBM) au în mare parte aceeași tehnologie de bază.

„Având în vedere că programul său ICBM se află deja într-o etapă considerată de mulți ca fiind una în care obiectivele principale au fost atinse, Phenianul va accelera probabil și mai mult dezvoltarea în anul următor”, a declarat Ahn Chan-il, un cercetător originar din Coreea de Nord.

Țara va muta probabil „accentul către testarea și producerea de sisteme legate de potențiale exporturi către Rusia, inclusiv rachete cu rază medie și intermediară de acțiune”, a mai spus cercetătorul, pentru AFP.

Submarine nucleare

Vizita lui Kim a fost relatată la o zi după ce presa de stat a anunțat că acesta a vizitat o fabrică de submarine nucleare și a promis să contracareze „amenințarea” reprezentată de producția de nave de acest tip a Coreei de Sud, cu sprijinul Washingtonului.

Liderul nord-coreean a fost informat, de asemenea, despre cercetările privind „noile arme secrete subacvatice”, a menționat KCNA.

Este de așteptat ca Phenianul să „caute tehnologii militare avansate din Rusia, inclusiv capacități de submarine cu propulsie nucleară și avioane de vânătoare, deoarece încearcă să remedieze slăbiciunea relativă a forțelor sale aeriene”, a mai declarat analistul Ahn Chan-il pentru agenția franceză de presă.

Joi, Kim a supravegheat testul de lansare a unor rachete antiaeriene de mare altitudine și cu rază lungă de acțiune, de tip nou, deasupra Mării Japoniei.

El a mai spus că „noile planuri de modernizare și producție” vor fi dezvăluite la primul congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, partidul-unic aflat la putere, care va avea loc la începutul anului 2026, după o pauză de cinci ani.