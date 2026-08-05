Kim Jong Un a trimis în vestul Rusiei o unitate specială. „E una dintre cele mai mari vulnerabilități ale Ucrainei”

O unitate nord-coreeană de rachete a început să se desfășoare în vestul Rusiei și ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice și șase lansatoare pentru a lansa atacuri împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al agenției de informații militare a Ucrainei pentru Reuters.

Rusia primește un ajutor suplimentar într-o perioadă în care deja profită că Ucraina nu mai are interceptori cu care să se apere de rachete balistice.

„Este una dintre cele mai mari vulnerabilități ale Ucrainei”, a explicat un cercetător, care a spus că aceasta va avea probleme și mai mari.

Forțele Moscovei trag de ani de zile cu rachete nord-coreene, dar o unitate specială de militari nord-coreeni care să se ocupe de asta reprezintă o noutate.

De ce va profita și Coreea de Nord de folosirea armelor ei, a explicat Institutul pentru Studiul Războiului.

Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de sisteme de apărare aeriană de ultimă generație, iar Rusia a încercat să profite de această situație folosind mai multe rachete balistice, care sunt deosebit de greu de doborât.

Rusia a lansat zeci de rachete balistice nord-coreene asupra Ucrainei începând de la sfârșitul anului 2023, însă desfășurarea forțelor de rachete nord-coreene ar reprezenta o extindere a cooperării militare deja extinse dintre Kremlin și regimul Kim Jong Un.

Andrii Cherniak, din cadrul Direcției Principale de Informații a Ucrainei, a afirmat că Rusia intenționează să staționeze unitatea de rachete, formată din aproximativ 90 de militari nord-coreeni, în regiunea Voronej din vestul Rusiei, în cadrul Brigăzii 112 de Rachete.

Rusia a reînceput să tragă cu rachete nord-coreene

Phenianul a trimis deja un nou lot de 40 de rachete KN-23 și KN-24, împreună cu personalul necesar, către Rusia, dar configurația desfășurării și numărul total de rachete vor fi stabilite definitiv în cadrul unor discuții la nivel înalt care vor avea loc luna viitoare, potrivit oficialului ucrainean.

Rusia se așteaptă ca desfășurarea să implice 120 de rachete balistice nord-coreene și șase lansatoare, a spus el.

Nu este clar ce rol precis ar juca nord-coreenii în operațiunile rusești cu rachete.

Desfășurarea descrisă de Cherniak vine după ce, săptămâna trecută, Rusia a tras către Ucraina primele două rachete nord-coreene din ultimul an.

„Este una dintre cele mai mari vulnerabilități ale Ucrainei”

Rob Lee, cercetător principal la Institutul de Cercetare în Politică Externă, un think tank cu sediul în Philadelphia, a explicat că resursele nord-coreene reprezintă o amenințare semnificativă pentru Kiev.

„Apărarea împotriva rachetelor balistice este una dintre cele mai mari vulnerabilități ale Ucrainei, astfel încât orice creștere a numărului de rachete balistice cu care se confruntă va reprezenta o provocare și mai mare”, a spus el.

O preocupare deosebit de mare pentru Ucraina va fi starea apărării sale aeriene în această iarnă, când Rusia ar putea viza din nou rețeaua de energie cu atacuri intense, la fel ca în anii trecuți, a adăugat el.

Mai mari și mai puternice decât cele rusești, dar nu așa precise

Reuters nu a putut verifica în mod independent afirmațiile lui Cherniak, despre care acesta a spus că se bazează pe informații secrete care nu pot fi dezvăluite din cauza caracterului sensibil al acestora.

Cherniak a afirmat că atacul de săptămâna trecută a fost primul înregistrat în care s-au folosit rachete balistice nord-coreene după august 2025 și că acestea proveneau din noul lot de 40 de rachete, confirmând informațiile anterioare ale agenției Reuters.

Rachetele nord-coreene KN-23 și KN-24 au o rază de acțiune mai mare și o încărcătură utilă mai mare decât echivalentul rus, Iskander, dar sunt mult mai puțin precise și au fost asociate cu atacuri care au provocat un număr mare de victime în rândul civililor, afirmă surse militare ucrainene.

În Kursk sunt aproape 10.000 de soldați nord-coreeni

Utilizarea rachetelor KN-23/24 se înscrie într-un trend prin care Rusia a încercat să folosească mai multe rachete balistice, precum modelul său Iskander 9M723, care pot fi oprite doar de sistemele de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA.

Rusia a început să lanseze rachete KN-23 și KN-24 asupra Ucrainei spre sfârșitul anului 2023. Coreea de Nord a furnizat 150 de astfel de rachete între sfârșitul anului 2023 și august 2025, a afirmat Cherniak.

El a precizat că în regiunea rusă Kursk, care se învecinează cu Ucraina, se află aproximativ 9.500 de soldați nord-coreeni, dar că aceștia nu sunt implicați în prezent direct în operațiuni militare împotriva Ucrainei.

Zelenski a declarat luna trecută că Kremlinul dorea ca Coreea de Nord să trimită încă 30.000 de soldați și că erau în curs pregătiri din partea Rusiei pentru a-i primi în regiunea Voronej.

Coreea de Nord va profita și ea

Coreea de Nord va beneficia probabil de utilizarea sistemelor sale în luptă și ar putea să se bazeze pe experiența Rusiei pentru a îmbunătăți performanța sistemelor sale de rachete, potrivit think-tankului american Institutul pentru Studiul Războiului.

Oficialii serviciilor de informații ucrainene au declarat pentru Kyodo News, în iunie, că îmbunătățirile tehnologice realizate de Rusia au redus marja de eroare a rachetelor KN-23 și KN-24 de la 1-3 kilometri la 1-5 metri.

Acești oficiali ai serviciilor de informații ucrainene au mai afirmat că, înainte de îmbunătățirile aduse de Rusia, doar 20% dintre rachetele nord-coreene își atingeau țintele, unele dintre ele explodând în aer fără a fi interceptate.

Utilizarea de către Rusia a rachetelor nord-coreene în atacul din 29-30 iulie ar putea indica faptul că aceste îmbunătățiri au făcut ca racheta KN-23 să fie mai viabilă pentru misiuni de atac la distanță mare.

Coreea de Nord ar putea să învețe din îmbunătățirile aduse de Rusia echipamentelor sale militare și să-și sporească capacitatea de a reproduce pachetele de atac rusești, deși fără același nivel de sofisticare și diversitate a sistemelor.