Kim Jong Un construiește un „altar sacru” pentru soldații săi căzuți în Ucraina. Câți au murit până acum în război

Coreea de Nord a început să construiască un memorial dedicat soldaţilor săi care au murit în timp ce luptau alături de trupele ruse împotriva Ucrainei, a relatat joi presa de stat. Liderul Kim Jong Un a salutat un „apogeu istoric” al relațiilor cu Moscova, relatează The Guardian.

Așa-numitul Muzeu Memorial al Faptelor de Luptă va fi construit în capitala Phenian, unde Kim și ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord au participat la o ceremonie de inaugurare a lucrărilor, a anunțat Agenția Centrală de Știri Coreene.

Vorbind la evenimentul de joi, Kim a declarat că muzeul „este un altar sacru dedicat nemuririi adevăraților patrioți”.

Kim Jong Un, participând la ceremonia de inaugurare a lucrărilor de construcție a Muzeului Memorial al Faptelor de Luptă de la Phenian. Credit line: STR / AFP / Profimedia

De asemenea, Kim a spus că trupele țării sale se află în regiunea Kursk din Rusia de un an și le-a lăudat pentru că au ajutat Rusia să obțină o „victorie decisivă”. „Eroii noștri au distrus invadatorii neo-nazisti cu spiritul lor neclintit de a nu tolera nicio agresiune, ci de a-i anihila pe agresori”, a spus liderul nord-corean.

El a adăugat că relația dintre Coreea de Nord și Rusia „atinge acum apogeul istoric”.

Coreea de Nord, una dintre cele mai izolate națiuni ale lumii, a devenit un aliat cheie al Rusiei de când Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022. A trimis mii de soldați și containere pline cu arme pentru a ajuta Kremlinul să alunge forțele ucrainene din vestul Rusiei.

Cel puțin 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și alți mii au fost răniți de când au fost trimiși în luptă, estimează serviciile de informații din Coreea de Sud.

Kim a precizat că memorialul va conține sculpturi dedicate soldaților nord-coreeni care au luptat în Rusia, precum și fotografii și opere de artă care înfățișează luptele.

Ambasadorul Moscovei în Coreea de Nord, Aleksandr Matsegora, și alți oficiali ai ambasadei ruse au participat la ceremonia de joi, a relatat presa de la Phenian. Au fost prezenți și mai mulți oficiali guvernamentali și militari nord-coreeni, alături de familiile soldaților care au murit în Rusia.