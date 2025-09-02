Kim Jong Un, președintele Coreei de Nord, a trecut granița cu China cu trenul, conform presei de stat.

Kim Jong Un (centru), in trenul special care-l poarta spre China .Fotografie distribuită de Agenția coreeană "KCNA" Credit line: KCNA via KNS / AP / Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a trecut granița cu China cu trenul său special în dimineața zilei de 2 septembrie pentru a participa la celebrarea de către China a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial, a anunțat presa de stat nord-coreeană, citată de Korea Times.

El a plecat din Phenian spre China pe 1 septembrie și a trecut în China în dimineața zilei de 2 septembrie, a relatat ziarul de stat nord-coreean Rodong Sinmun.

Se așteaptă ca șeful Coreei de Nord să sosească la Beijing în dimineața zilei de 2 septembrie.

Agenția de știri sud-coreeană Yonhap a declarat pe 1 septembrie că Kim a părăsit Phenianul cu trenul pentru a participa la parada militară din China, citând o sursă anonimă familiarizată cu problemele nord-coreene.

Rodong Sinmun a arătat imagini cu Kim Jong Un alături de ministrul de externe Choe Son Hui, zâmbind din interiorul trenului special verde închis, care părea similar cu trenul blindat pe care l-a folosit anterior pentru a călători în alte țări precum China și Rusia.

Înainte de a trece în China, Kim a vizitat pe 1 septembrie un laborator de rachete, a declarat presa de stat.