Kinder Joy of Moving Tennis Trophy continuă seria turneelor din România cu două noi competiții la București
Kinder Joy of moving Tennis Trophy continuă seria competițiilor desfășurate anul acesta în România cu două noi turnee, programate în perioada 31 august – 6 septembrie, la București. Acestea le vor oferi copiilor noi oportunități de a descoperi tenisul, de a se bucura de mișcare și de a se dezvolta prin sport.
Ajuns la cea de-a zecea ediție la nivel internațional și la cea de-a șasea ediție în România, Kinder Joy of moving Tennis Trophy este mai mult decât o competiție sportivă. Programul promovează incluziunea, fair-play-ul, respectul, prietenia și bucuria mișcării în rândul tinerilor sportivi.
Adresată fetelor și băieților cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani, inițiativa le oferă copiilor posibilitatea de a se dezvolta atât ca jucători, cât și la nivel personal, într-un mediu pozitiv și susținător. Participanții sunt încurajați să descopere sportul prin joc și să își dezvolte abilitățile fizice, cognitive și sociale.
Patru dintre copiii participanți vor avea șansa de a ajunge la turneul internațional Masters, organizat la Academia Rafa Nadal, și de a trăi o experiență sportivă deosebită alături de tineri jucători din alte țări.
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Articol susținut de Kinder