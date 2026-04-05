Klaus Iohannis a mers la slujba de Înviere. Ce mesaj a transmis fostul președinte

Fostul preşedinte Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, au fost prezenţi la slujba de Înviere, la Biserica romano-catolică „Sfânta Treime”, din Sibiu, conform presei locale, preluate de News.ro.

Înainte de a intra la slujbă, Iohannis a transmis urări cu ocazia Paştelui Catolic şi a Floriilor, sărbătorite duminică de ortodocşi, conform imaginilor difuzate de Turnul Sfatului.

Fostul președinte a fost însoțit de 3 SPP-iști.

„Vă doresc tuturor Sărbători Pascale liniştite şi Florii frumoase. La mulţi ani!”, a spus Iohannis, care s-a oprit pentru a se adresa jurnaliştilor aflaţi în apropierea catedralei.

Fostul preşedinte s-a oprit şi de Floriile Catolice, care sunt cu o săptămână înaintea celor ortodoxe, pentru a discuta şi a se fotografia cu câteva persoane, după ce a participat la slujbă.

Şi atunci a transmis un mesaj de sărbători.

„Vă doresc tuturor sărbători pascale fericite şi multă sănătate”, a afirmat Klaus Iohannis.