Kremlinul acuză statele europene că „se implică tot mai direct” în războiul din Ucraina prin cooperarea în domeniul dronelor

Kremlinul a declarat vineri că statele europene se implică tot mai mult în războiul din Ucraina, făcând referire la un avertisment al Ministerului rus al Apărării privind existența unor unități de producție de drone pe întreg continentul, inclusiv în Marea Britanie.

Ministerul Apărării de la Moscova a avertizat miercuri asupra planurilor europene de a crește livrările de drone către Ucraina și a publicat o listă de fabrici și companii despre care susține că produc drone sau componente pentru acestea, potrivit Reuters.

Lista includea facilități din Marea Britanie, Germania, Danemarca, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Israel și Turcia.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris ulterior pe platforma X că lista reprezintă, de fapt, o serie de potențiale ținte pentru forțele armate ruse. „Când aceste lovituri vor deveni realitate depinde de ceea ce va urma. Somn ușor, parteneri europeni!”, a afirmat Medvedev.

Întrebat dacă publicarea listei de către Ministerul Apărării și declarațiile lui Medvedev înseamnă că Rusia ia în calcul lovirea unor ținte din Europa, Dmitri Peskov nu a oferit un răspuns clar.

„Aceste țări se implică tot mai direct în conflict, în războiul din jurul Ucrainei. Detaliile sunt prezentate în comunicatul Ministerului Apărării”, a declarat Dmitri Peskov vineri.