Kremlinul a afirmat marți, prin vocea purtătorului său de cuvânt, că nu pot exista garanții de securitate pentru Ucraina fără implicarea Rusiei, ca răspuns la o declarație a cancelarului german Friedrich Merz, potrivit căreia Moscova nu ar trebui să joace niciun rol în elaborarea unor astfel de acorduri, scrie Reuters.

Merz a spus luni că această chestiune – esențială pentru încercările de a pune capăt războiului care durează de patru ani și jumătate – ar trebui decisă de Ucraina și partenerii săi, nu de Rusia.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, a afirmat că acest comentariu ilustrează „poziția fără ieșire” adoptată de guvernele europene în legătură cu conflictul.

„Declarația lui Merz dă dovada inutilității poziției susținute de europeni”, a spus reprezentantul Kremlinului.

„Este imposibil să se formuleze garanții de securitate fără participarea Rusiei; dacă europenii sunt cu adevărat convinși de această poziție și insistă asupra ei, acest lucru exclude complet posibilitatea ca țările europene să participe la procesul de soluționare”, le-a spus Peskov reporterilor.

Kievul susține că are nevoie de garanții din partea Occidentului pentru a se proteja împotriva unor viitoare atacuri din partea Moscovei. Forțele ruse controlează în prezent aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean.

Răspunzând la o întrebare separată, Peskov a calificat drept „absolut absurdă” impunerea, luni, de sancțiuni de către UE împotriva companiei de tehnologie VK, care dezvoltă aplicația rusă de mesagerie MAX.

Criticii acuză autoritățile ruse că folosesc aplicația ca instrument de supraveghere, acuzație pe care Kremlinul o neagă. Peskov a afirmat că sancțiunile UE nu vor împiedica aplicația să se dezvolte rapid și cu succes.

UE susține că, prin dezvoltarea aplicației MAX, VK oferă „sprijin tehnic pentru reprimarea societății civile și a opoziției democratice”.