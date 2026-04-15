Kremlinul afirmă că SUA i-au respins una din propunerile sale pentru soluționarea războiului din Orientul Mijlociu

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat miercuri că Statele Unite au respins propunerea ca Rusia să preia întregul stoc de uraniu îmbogățit al Iranului, ca măsură de contribuție la soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu, informează Reuters.

Rusia a propus pentru prima dată în iunie anul trecut să preia controlul asupra stocurilor de uraniu ale Iranului, dar nu s-a întreprins nicio acțiune. Conform relatărilor din presă, Moscova a prezentat din nou propunerea în această săptămână.

„Rusia era pregătită să accepte uraniul îmbogățit al Iranului pe teritoriul său”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru canalul de televiziune indian India Today, potrivit agenției ruse de stat RIA.

„Aceasta ar fi o decizie bună. Dar, din păcate, partea americană a respins această propunere”, a adăugat Peskov.

Presa americană a citat surse care afirmă că administrația președintelui american Donald Trump a respins propunerea. La rândul său, Iranul a afirmat că orice decizie va depinde de capacitatea sa de a ajunge la un acord cu SUA, inclusiv în ceea ce privește programul său nuclear.

Administrația Trump a invocat stocul de uraniu îmbogățit al Iranului – și posibilitatea ca Teheranul să poată obține o armă nucleară – ca motive pentru atacurile sale asupra Iranului.

Viceministrul rus de externe a sugerat anul trecut că Rusia era dispusă să preia stocul din Iran și să-l transforme în combustibil pentru reactoare sale nucleare civile, ca măsură pentru facilitarea negocierilor.