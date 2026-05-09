Kremlinul calmează speranțele lui Trump pentru o pace în Ucraina: „Este de înțeles că se grăbește”

Statele Unite se grăbesc să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar ajungerea la orice fel de acord este încă foarte departe, deoarece problemele sunt extrem de complicate, iar negocierile sunt practic în impas, a transmis sâmbătă Kremlinul potrivit Reuters, declarația venind după ce Donald Trump și-a exprimat speranța ca armistițiul de trei zile să rămână mai mult în vigoare.

Președintele american promis să pună capăt războiului din Ucraina și a considerat eșecul în acest sens drept una dintre cele mai mari dezamăgiri ale sale, deși vineri a anunțat un armistițiu între 9 și 11 mai, asupra căruia Rusia și Ucraina au căzut de acord.

„Este de înțeles că partea americană se grăbește”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, pentru Pavel Zarubin, corespondentul televiziunii de stat la Kremlin.

„Dar problema soluționării conflictului ucrainean este mult prea complexă, iar ajungerea la un acord de pace este un drum foarte lung, cu detalii complexe”, a spus Peskov.

Armistițiul dintre Ucraina și Rusia ar include suspendarea tuturor „activităților cinetice” și un schimb de 1.000 de prizonieri din fiecare țară, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

„Mi-ar plăcea să văd o prelungire semnificativă”, a declarat Trump reporterilor vineri. „Ar putea fi posibil.”

Kremlinul a declarat că acordul este valabil pentru trei zile și că negocierile erau încă întrerupte.

„Negocierile vor fi probabil reluate, dar încă nu este clar când”, a spus Yuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului.

„A existat un acord conform căruia armistițiul de Ziua Victoriei urmează să dureze trei zile: 9, 10 și 11 mai”, a subliniat el.

Trupele ruse luptă în Ucraina de mai bine de patru ani – mai mult decât au luptat forțele sovietice în cel de-al Doilea Război Mondial, cunoscut în Rusia drept Marele Război Patriotic din 1941-1945.

În cei patru ani de conflict, cel mai sângeros din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, forțele ruse nu au reușit până acum să cucerească întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei, unde forțele de la Kiev au fost împinse înapoi până la o linie de orașe-fortărețe.