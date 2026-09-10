Kremlinul contestă incidentul cu drona relatat de premierul Norvegiei, care a spus că avionul lui Zelenski aproape a fost lovit la plecarea din Republica Moldova

Kremlinul a negat joi că avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost amenințat de o dronă după ce a decolat marți din Republica Moldova cu destinația Oslo, unde Zelenski s-a deplasat pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei și pentru a avea cu guvernul norvegian întâlniri dedicate în special sprijinului militar pentru Ucraina în războiul cu Rusia, mai ales pentru apărarea aeriană, relatează agenția EFE, conform Agerpres.

„În ceea ce privește această amenințare fictivă la adresa avionului lui Zelenski, este ceva ce nu a existat niciodată, este ceva ce ucrainenii înșiși au recunoscut”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, la conferința sa de presă zilnică.

Miercuri, premierul norvegian Jonas Gahr Store a spus că avionul președintelui ucrainean „a fost aproape de a fi lovit de o dronă la decolarea din (Republica) Moldova”.

„Aceasta este realitatea cu care el se confruntă”, a adăugat Store.

La rândul său, ministrul norvegian de finanțe, fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg, a afirmat că Zelenski le-a relatat incidentul celor prezenți la întâlnirile pe care le-a avut la Oslo, dar Stoltenberg nu a oferit detalii.

„Plecarea sa a fost întârziată și au fost unele amenințări la adresa avionului”, a mai spus același ministru, vorbind la televiziunea publică norvegiană NRK.

„Au fost unele probleme la plecare, dar nu este niciodată ușor să pleci din Ucraina. Cel mai important este că și-a făcut timp și a întreprins efortul necesar pentru a veni la funeraliile” regelui Harald, a adăugat Stoltenberg.

Conform raportului militar zilnic publicat joi de Ministerul rus al Apărării, armata rusă a atacat noaptea trecută „instalații logistice la punctul de control Starokazache”, un punct de frontieră între Ucraina și Republica Moldova despre care Rusia suspectează că este folosit pentru transportul de arme către Ucraina.