Avionul lui Zelenski „aproape” a fost lovit de o dronă la plecarea din Republica Moldova, spune premierul norvegian

Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski spre Oslo „aproape a fost lovit de o dronă”, potrivit premierului norvegian Jonas Gahr Store, citat de AFP și Reuters.

Liderul Ucrainei a ajuns la Oslo marți seară, iar dezvăluirea a fost făcută o zi mai târziu.

„Avionul său aproape a fost lovit de o dronă când decola din Moldova. Asta e realitatea în care trăiește”, a declarat Store, miercuri, pentru postul public NRK.

Premierul norvegian nu a oferit detalii despre incident.

În Norvegia, Volodimir Zelenski a purtat discuții cu premierul Store, cu ministrul norvegian al finanțelor, Jens Stoltenberg, și cu ministrul de externe, Epsen Barth Eide, despre ajutoarele militare furnizate de guvernul de la Oslo pentru Ucraina.

Miercuri, el s-a numărat printre demnitarii străini care au luat parte la funeraliile Regelui Harald al Norvegiei, care s-a stins din viață în 28 august, la vârsta de 89 de ani.

Potrivit premierului norvegian, Zelenski a părăsit Norvegia după funeralii, plecând spre Canada pentru discuții cu liderii de acolo.

Publicație ucraineană: Drona a încălcat și spațiul aerian al României

Drona care era să lovească avionul lui Zelenski a încălcat spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova, a declarat o sursă pentru The Kyiv Independent, menționând că se crede că aparatul de zbor era unul rusesc, de tip Shahed.

Ministerul român al Apărării anunțase marți după-amiază că radarele sale au detectat o țintă aeriană la nord de municipiul Roman, după ce inițial a survolat și traversat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Două avioane de luptă F-18 au fost ridicate să monitorizeze situația. Autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert în judeţele Iaşi, Botoșani, Suceava, Neamț şi Vaslui.

„La ora 17:08, ținta a fost reidentificată pe radar în spațiul aerian al Republicii Moldova. Starea de alertă aeriană a încetat pentru toate județele menționate la ora 17:33. La ora 18:30, autoritățile române au fost informate că drona s-a prăbușit în zona localității Mihăilenii Vechi, Republica Moldova, la aproximativ 25 km est de granița cu România, în dreptul județului Botoșani”, preciza MApN ulterior.