Kremlinul exclude participarea europenilor la negocierile cu Ucraina: „Pot participa dacă își cumpără bilete”

Kremlinul a exclus miercuri o prezenţă europeană în noua rundă de negocieri despre războiul din Ucraina care va avea loc în noiembrie în oraşul Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Am convenit că negocierile tripartite cu participarea Rusiei, Ucrainei şi SUA vor fi reluate”, a declarat pentru televiziunea publică Iuri Uşakov, consilier pentru politică internaţională al Kremlinului.

„Ei (europenii) pot participa dacă îşi cumpără bilete. Dar nimeni nu intenţionează să îi invite la masa negocierilor”, a adăugat el.

Uşakov declarase deja marţi că este prematur să se discute despre desemnarea unui negociator european pentru negocierile privind Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut întotdeauna prezenţa aliaţilor săi europeni în procesul de negociere şi chiar mai intens după tensiunile dintre Kiev şi preşedintele american Donald Trump.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus că Europa nu a prezentat nimic nou în contactele sale de marţi cu preşedintele Vladimir Putin.

Doi lideri UE au discutat cu Putin

Cu sprijinul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store au discutat telefonic cu preşedintele rus Vladimir Putin, îndemnându-l să declare un armistiţiu.

Drept răspuns, liderul de la Kremlin i-a avertizat pe interlocutorii săi europeni că nu va exista pace în Ucraina până când nu vor fi luate în considerare interesele naţionale ale Rusiei.

În ceea ce priveşte data întâlnirii de la Abu Dhabi, Uşakov a spus că aceasta va fi anunţată „în curând”.

Moscova propusese a doua săptămână din noiembrie, deşi Kievul preferă să o amâne pentru zilele imediat următoare alegerilor legislative din 3 noiembrie din SUA.