Kremlinul ia în calcul să îi trimită o invitație lui Donald Trump la parada de Ziua Victoriei de la Moscova. „Îl vom întreba dacă poate participa”

Vladimir Putin, la întâlnirea cu Donald Trump, în Alaska, 15 august 2025. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea ca președintele american Donald Trump să fie invitat la parada militară de la Moscova care marchează Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial. 

„În ceea ce-l privește pe Trump, vom vedea – cel puțin îl vom întreba dacă poate participa”, a declarat Dmitri Peskov într-un interviu pentru TASS, agenția de presă rusă de stat.

Referindu-se mai larg la evenimentele comemorative, el a amintit că „recent a fost marcată o aniversare importantă, iar la Moscova au avut loc manifestări de amploare”.

„Au fost numeroși invitați străini, iar președintele Putin i-a primit pe toți”, a spus Peskov, adăugând că aceste comemorări au reprezentat și un cadru pentru contacte bilaterale. 

„A fost o serie de evenimente internaționale în toată regula. Desigur, ar fi dificil ca în fiecare an să fie atinsă aceeași amploare, însă Ziua Victoriei a fost, este și va rămâne o sărbătoare marcată în mod constant. Vor exista cu siguranță invitați internaționali”, a adăugat el.

Anul trecut Rusia a marcat a 80-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, cu o paradă la care a participat și liderul chinez Xi Jinping, evenimentul fiind boicotat de majoritatea liderilor occidentali.

