Kremlinul ia în calcul să îi trimită o invitație lui Donald Trump la parada de Ziua Victoriei de la Moscova. „Îl vom întreba dacă poate participa”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea ca președintele american Donald Trump să fie invitat la parada militară de la Moscova care marchează Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial.

„În ceea ce-l privește pe Trump, vom vedea – cel puțin îl vom întreba dacă poate participa”, a declarat Dmitri Peskov într-un interviu pentru TASS, agenția de presă rusă de stat.

Referindu-se mai larg la evenimentele comemorative, el a amintit că „recent a fost marcată o aniversare importantă, iar la Moscova au avut loc manifestări de amploare”.

„Au fost numeroși invitați străini, iar președintele Putin i-a primit pe toți”, a spus Peskov, adăugând că aceste comemorări au reprezentat și un cadru pentru contacte bilaterale.

„A fost o serie de evenimente internaționale în toată regula. Desigur, ar fi dificil ca în fiecare an să fie atinsă aceeași amploare, însă Ziua Victoriei a fost, este și va rămâne o sărbătoare marcată în mod constant. Vor exista cu siguranță invitați internaționali”, a adăugat el.

Anul trecut Rusia a marcat a 80-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, cu o paradă la care a participat și liderul chinez Xi Jinping, evenimentul fiind boicotat de majoritatea liderilor occidentali.