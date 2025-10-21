Kremlinul îi pregătește pe ruși pentru un singur final al războiului. Ce spune asta despre intențiile lui Putin

Kremlinul pregătește poporul rus pentru o victorie completă în Ucraina, indiferent de prețul plătit pentru asta, un efort intern care este în contradicție cu disponibilitatea declarată a lui Putin de a face concesii teritoriale, spune think-tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare privind conflictul.

Moscova a tot repetat pe parcursul războiului că cererile Rusiei rămân neschimbate și a comunicat poporului rus că Rusia va atinge toate aceste obiective în Ucraina, fie pe cale militară, fie pe cale diplomatică.

Moscova nu și-a pregătit cetățenii să accepte vreun compromis

Kremlinul nu a pregătit societatea rusă să accepte nimic mai puțin decât aceste pretenții, subliniază ISW.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, care a ocupat funcția de ministru al apărării pe durata unei mari părți a războiului, a afirmat într-un interviu acordat luni agenției de știri TASS a Kremlinului, pe 20 octombrie, că zonele ucrainene ocupate nu ar trebui considerate „noi regiuni” ale Rusiei, ci „vechi regiuni” ale Rusiei, care au fost „istoric” rusești.

TASS a prezentat afirmația lui Șoigu ca referindu-se la Donbas și „Novorusia” – o regiune amorfă inventată din sudul și estul Ucrainei, despre care Kremlinul a susținut că ține de Rusia.

Kremlinul i-a condiționat pe ruși să se aștepte ca anexarea ilegală a unor părți din Ucraina să fie ceva permanent și le-a spus că Rusia nu poate face niciun fel de concesii teritoriale Ucrainei, notează think-tankul citat.

Furie în Rusia la ideea concesiilor teritoriale

Presa occidentală a relatat pe larg în jurul summitului din Alaska din august 2025 că Putin a oferit concesii teritoriale în schimbul predării de către Ucraina a părții neocupate a regiunii Donețk, provocând furia oficialilor ruși și a vocilor ultranaționaliste din spațiul informațional.

Oficialii ruși și vocile pro-Kremlin au minimalizat sau respins perspectiva concesii teritoriale în urma relatărilor occidentale potrivit cărora Putin a făcut recent o ofertă similară de concesii teritoriale lui Trump.

Refuzul lui Putin de a pregăti poporul rus, inclusiv importanta parte ultranaționalistă, pentru a face concesii în războiul din Ucraina este un alt indicator al faptului că el nu intenționează să se abată de la pretențiile pe care le are de mult în cadrul viitoarelor negocieri de pace, potrivit ISW.

Linia de comunicare: Ucraina e obstacolul spre pace, nu Rusia

Oficialii de la Kremlin încearcă să prezinte Ucraina ca un obstacol în calea păcii pentru a ascunde modul în care însuși Putin i-a pus piedici, insistând ca Ucraina să cedeze și mai multe teritorii decât cele ocupate în prezent de forțele ruse.

Duminică, Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe și negociator cheie al Kremlinului, a susținut că Ucraina și Europa sunt cele care subminează procesul de pace în care s-au implicat Statele Unite.

Zelenski a fost însă de acord cu fiecare dintre încetările imediate ale focului propuse de Trump de-a lungul frontului actual în ultimele luni, în timp ce Putin le-a respins pe toate.

Kremlinul a promovat o narațiune falsă, potrivit căreia Rusia va cuceri inevitabil teritoriile pe care îl revendică și că, prin urmare, Ucraina este responsabilă pentru prelungirea războiului, pentru că refuză se le predea preventiv.

În realitate, însă, forțele ruse au înregistrat avansuri teritoriale minore, cu un număr foarte mare de victime, deoarece Putin a respins în repetate rânduri propunerile de încetare a focului ale SUA și Ucrainei și rămâne hotărât să lupte pentru mai mult decât teritoriul controlat în prezent de Rusia.

Rusia, nu Ucraina, a demonstrat în repetate rânduri că refuzul său de a face compromisuri sau de a se angaja în negocieri de bună credință este motivul lipsei păcii, a mai afirmat Institutul pentru Studiul Războiului.