Kremlinul îl așteaptă pe Zelenski la Moscova: „Imediat ce va fi pregătit să ia decizii importante”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea vizita Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin imediat ce va fi pregătit să ia decizii importante, a comentat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Dacă astfel îşi exprimă domnul Zelenski disponibilitatea de a vizita Rusia, salutăm acest lucru. Dar dorim să îi reamintim că preşedintele Putin şi-a exprimat disponibilitatea de a-l primi la Moscova. La urma urmei, Moscova este capitala Rusiei, nu Konstantinovka”, a spus Dmitri Peskov sâmbătă în cadrul unei emisiuni radio, potrivit News.ro, care citează agenția oficială rusă TASS.

El a comentat astfel propunerea lui Zelenski de a se întâlni cu liderul rus la Kostiantinivka (Konstantinovka în rusă), oraș din estul Ucrainei pe care Rusia susține că l-a ocupat.

Peskov a adăugat că Zelenski „poate veni la Moscova imediat ce va fi pregătit să ia decizii importante şi responsabile”.

Putin a revendicat ocuparea oraşului Kostiantinivka

Vineri seară, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că preşedintele rus Vladimir Putin a sărbătorit ocuparea oraşului Kostiantinivka din regiunea Doneţk din estul Ucrainei. Potrivit lui Peskov, Putin a spus că trupele ruse au provocat pierderi mari ucrainenilor.

Dar Statul-major al Ucrainei a dezminţit sâmbătă informaţia. Un oficial militar ucrianean a fost categoric: „Dezminţim acest lucru. Sunt noi afirmaţii false”.

Kievul nu comentase iniţial, dar oficiali militari din Ucraina au recunoscut recent că situaţia de la Kostiantinivka este dificilă, iar oraşul industrial este în mare parte distrus. În comunicatul de vineri seară privind situaţia, statul-major ucrainean s-a referit doar la lupte grele în jurul localităţii.

Potrivit unei evaluări publicate vineri de către Institute for the Study of War, rușii au obținut succese tactice în Konstintinivka în ultimele săptămâni, însă prezența rusească în oraș este reprezentată de mici grupuri de soldați infiltrați printre pozițiile ucrainene, care controlează cea mai mare parte a localității.

Unul dintre pilonii „Centurii Fortărețelor”

Orașul se află în „Centura Fortărețelor”, o fâșie lungă de circa 50 de kilometri în care se află trei localități aflate sub controlul Kievului: Sloviansk, Kramatorsk și Konstiantinivka. Menținerea unei linii a frontului care să poată fi apărată de o armată în inferioritate numerică și materială depinde de controlul asupra aceste fâșii. În ultimii 11 ani, Kievul a alocat timp și bani pentru întărirea defensivei în jurul acestor orașe.

Centura Fortărețelor este apărată de râurile Siverski Doneț și Oskil, care îi forțează pe ruși să atace frontal fortărețele, în loc să le evite prin manevre de flanc. Și din această perspectivă, în spatele centurii sunt puține cursuri de apă mai mari pe malurile cărora să poți amenaja linii de apărare eficiente.

De asemenea, orașele de pe centură se află în zone ceva mai înalte, mai ușor de apărat pentru ucraineni și mai costisitoare pentru atacurile rusești. În plus, terenul înalt este important și din perspectiva comunicațiilor întrucât asigură o proiecție a semnalului mai mare, un avantaj notabil în ce privește utilizarea dronelor.

Prin contrast, dacă armata rusă trece de aceste poziții va intra într-o stepă vastă, care favorizează deplasarea rapidă a unor forțe superioare numeric.