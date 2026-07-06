Kremlinul îl laudă pe Trump după discuția dintre el și Putin. „Toate aceste invenții sunt false”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat, luni, că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump, au convenit în timpul convorbirii din weekend să poarte o nouă discuție „în viitorul apropiat”, a transmis Reuters.

Un oficial american de rang înalt afirmase, duminică, că Trump intenționează să aibă o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, miercuri, la Ankara, în marja Summitului NATO, și că apoi va urma probabil o nouă discuție între liderul Statelor Unite și omologul său rus.

Întrebat luni de reporteri dacă Trump îl va suna pe Putin după întâlnirea cu Zelenski, Peskov a răspuns: „Da, într-adevăr, atât președintele Putin, cât și președintele Trump au convenit că vor continua contactele în viitorul apropiat”.

Reprezentantul Kremlinului a menționat că președintele SUA „are o poziție destul de consecventă” în ceea ce privește războiul din Ucraina.

„Știți, președintele Trump, președintele SUA, are o poziție destul de consecventă, iar toate aceste invenții cum că și-ar schimba opiniile după cum bate vântul sunt, desigur, neadevărate”, a adăugat Dmitri Peskov.

„Este consecvent și încrezător în modul în care înțelege ceea ce se întâmplă, dar, cel mai important, este deschis să asculte informațiile care îi sunt transmise de Putin”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus.

Ce i-a spus Putin lui Trump

Consilierul prezidențial Iuri Ușakov a susținut în cadrul unui briefing că președintele Rusiei i-a transmis omologului american că Europa şi Kievul mizează pe prelungirea războiului din Ucraina şi chiar pe escaladarea acestuia.

„Kievul şi susţinătorii săi europeni mizează pe prelungirea şi chiar escaladarea conflictului, precum şi pe acte de terorism împotriva populaţiei civile”, a afirmat Uşakov, citat de TASS, potrivit News.ro.

Potrivit consilierului, Putin i-a mai spus președintelui american că Ucraina şi administrațiile europene „pornesc de la o percepţie falsă asupra situaţiei de pe linia frontului”.

Dialogul dintre cei doi președinți a durat aproape 90 de minute, conform părții ruse.