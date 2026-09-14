Kremlinul justifică atacurile rusești în apropierea graniței cu Polonia: „Militarii noștri își îndeplinesc misiunile”

Atacurile rusești în Ucraina, duminică, în apropierea frontierei cu Polonia, făceau parte din misiuni ale Forţelor Armate, justifică luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează AFP, conform News.ro.

„Este vorba despre teritoriul ucrainean. Militarii noştri îşi îndeplinesc misiunile pe întregul teritoriu ucrainean şi continuă să o facă”, a răspuns Dmitri Peskov, în briefingul său zilnic de presă, unei întrebări puse de către AFP.

Potrivit autorităţilor poloneze şi ucrainene, o dronă rusă a lovit duminică locomotiva unui tren de călători care asigura o legătură între Kiev şi Varşovia, la doi kilometri de frontiera cu Polonia, un stat membru al Uniunii Europene (UE) şi NATO, fără să facă victime.

Personalităţi din Occident, inclusiv fostul premier britanic Boris Johnson şi fostul director al Agenţiei Centrale americane de Informaţii (CIA) David Petraeus, se aflau într-o gară, în vestul Ucrainei, cu „puţin timp” înainte ca Rusia să lovească trenul, în zonă, a anunţat compania feroviară ucraineană.

Dmitri Peskov nu a comentat în mod direct, luni, această lovitură împotriva locomotivei.

Varşovia a anunţat că altă dronă a lovit o staţie de alimentare cu carburant situată, în apropierea unui post de frontieră, tot de partea ucraineană.

Premierul polonez Donald Tusk, care a prezidat o reuniune de urgenţă după aceste atacuri, a avertizat cu privire la o posibilă intensificare a atacurilor ruseşti în Ucraina.

Această „escaladare” ar putea, avertizează el, să atingă teritoriul polonez.