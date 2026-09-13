O dronă rusească a lovit un tren de călători în Ucraina, la doar doi kilometri de granița cu Polonia. VIDEO cu momentul atacului

O dronă rusească a lovit duminică, 13 septembrie, locomotiva unui tren de călători care mergea de la Kiev la Varșovia, în regiunea ucraineană Volîn, la numai doi kilometri de granița cu Polonia, au anunțat autoritățile ucrainene, transmite Kyiv Independent.

Niciun pasager nu a fost rănit, a anunțat operatorul feroviar de stat ucrainean Ukrzalizniția.

„Grupul de monitorizare a avertizat din timp echipajul trenului cu privire la pericol, motiv pentru care nimeni nu a fost rănit”, a anunțat Ukrzalizniția, pe Telegram.

Momentul în care trenul este lovit de dronă a fost surprins într-o înregistare video, publicată pe rețelele de socializare. Imaginile arată oameni care fug în panică pe peron. O bubuitură puternică se aude înainte ca locomotiva să fie cuprinsă de flăcări.

Russian forces launched an attack near the Yahodyn checkpoint along Ukraine’s border with Poland on Sept. 13.



A nearby gas station was reportedly damaged in the strike, according to local authorities.



“Russia’s barbaric strikes near the Ukrainian-Polish border in Yahodyn are… pic.twitter.com/4wJuladGYM — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 13, 2026

Tot duminică, în cursul nopții, forțele ruse au atacat și în apropierea punctului de control Iahodîn-Dorohusk, la aproximativ 800 de metri de teritoriul polonez. A fost avariată o benzinărie și mai multe camioane au luat foc pe partea ucraineană.

🚨 BREAKING: Russian drones struck a gas station near the Yahodyn checkpoint on the Polish border, setting off a massive fire that engulfed parked cargo trucks.



Border guards suspended processing and sheltered visitors during the air alert. pic.twitter.com/SSUiXayBYS — UNITED24 Media (@United24media) September 13, 2026

Activitatea la frontieră a fost suspendată temporar pe durata alertei aeriene, timp în care personalul și celelalte persoane prezente la punctul de trecere s-au adăpostit. Ulterior, punctul de trecere Iahodîn-Dorohusk și-a reluat activitatea în regim normal.

„Atacurile barbare ale Rusiei la granița dintre Ucraina și Polonia, în zona Iahodîn, nu reprezintă doar o continuare a agresiunilor sale asupra frontierelor statului nostru. Este vorba despre teroarea lui Putin care „bate” direct la porțile UE și NATO. Barbarii ruși sunt la porțile voastre, dragi parteneri”, a scris ministrul de externe ucrainean Andrii Sybiha, pe contul său de X.