Kremlinul neagă că Putin și-a presat oligarhii să cotizeze la buget: „Mulți dintre ei au considerat că este de datoria lor”

Kremlinul a negat vineri informațiile potrivit cărora președintele Vladimir Putin i-ar fi presat pe mai mulți importanți oameni de afaceri ruși să doneze bani pentru stabilizarea finanțelor țării, transmite Reuters.

Aceste informații, care citează surse anonime, au fost publicate de publicația independentă rusă „The Bell” și de „Financial Times” după ce Putin a avut joi o întâlnire cu ușile închise cu lideri din mediul de afaceri.

„Nu este adevărat că Putin ar fi făcut o astfel de solicitare”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cu toate acestea, el a spus că un participant la întâlnire a declarat că dorește să doneze o „sumă foarte mare de bani” statului.

Această persoană a spus că majoritatea oamenilor de afaceri prezenți și-au început activitatea în anii 1990 și că începutul afacerilor lor a fost legat de stat într-un fel sau altul, așa că mulți dintre ei au considerat că este de datoria lor să contribuie, a spus Peskov. El nu a numit persoana în cauză.

„Aceasta a fost în totalitate inițiativa sa, și nu a președintelui Putin. Deși, desigur, șeful statului a salutat o astfel de inițiativă”, a adăugat Peskov.

El a spus că nu este adevărat că banii erau destinați războiului.

The Bell, care a relatat despre întâlnire, a afirmat că Putin a discutat despre finanțarea armatei și a spus că Rusia va lupta până când va captura zonele rămase din regiunea Donbas din estul Ucrainei care nu se află sub controlul său.

The Bell a precizat că miliardarul Suleiman Kerimov s-a angajat în cadrul întâlnirii să doneze 100 de miliarde de ruble (1,06 miliarde de euro).

Rusia se confruntă cu un deficit bugetar și cu o încetinire economică pe măsură ce războiul din Ucraina, aflat acum în al cincilea an, se prelungește. Cu toate acestea, se preconizează că va beneficia de un câștig neașteptat major datorită creșterii prețurilor petrolului de când SUA și Israelul au lansat un război împotriva Iranului pe 28 februarie.