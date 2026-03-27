Vladimir Putin i-a adunat pe oligarhii ruși într-o ședință cu ușile închise ca să stoarcă bani de la ei. Ce se știe despre întâlnire

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a solicitat oligarhilor să facă donații către bugetul de stat pentru a stabiliza finanțele țării, în timp ce continuă invazia Ucrainei, potrivit The Bell, Financial Times și Reuters.

Potrivit surselor The Bell, Putin s-a întâlnit joi, în spatele ușilor închise, cu oameni de afaceri de vârf din Rusia. Și Financial Times a publicat informația, citând trei persoane familiarizate cu situația.

Putin a discutat cu oligarhii despre finanțarea armatei și continuarea războiului, care se află în al cincilea an de la invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022.

Rusia va continua să lupte, le-a spus Putin, până când va cuceri zonele rămase din regiunea Donbas din estul Ucrainei care nu se află sub controlul său.

Potrivit The Bell, miliardarul Suleiman Kerimov s-a angajat, în cadrul întâlnirii cu Putin, să doneze 100 de miliarde de ruble (1,06 miliarde de euro).

Una dintre sursele publicației a spus că ideea de a „stoarce bani de la companii într-o perioadă dificilă pentru țară” a venit de la Igor Sechin, vechi om de bază al lui Putin și directorul celei mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft.

Solicitarea lui Putin adresată oligarhilor este doar cea mai recentă dintre numeroasele încercări de a stoarce bani de la companiile ruse pentru a contribui la finanțarea cheltuielilor enorme ale Kremlinului în domeniul apărării, dar e prima dată când Putin le-a cerut acest lucru direct magnatilor.

Economia Rusiei nu se simte foarte bine

Pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, Rusia se confruntă cu o dublă lovitură: scăderea veniturilor bugetare din vânzările de energie și încetinirea economică, care afectează veniturile fiscale din alte sectoare ale economiei.

Surse au declarat pentru Reuters la începutul acestei luni că guvernul rus pregătește o posibilă reducere de 10% a tuturor cheltuielilor ne-esențiale din bugetul de anul acesta, dar decizia finală va depinde de sustenabilitatea creșterii prețului petrolului declanșată de războiul din Iran.

În ianuarie, Kremlinul a majorat TVA-ul cu 2 puncte procentuale, până la 22%, în încercarea de a strânge 600 de miliarde de ruble (6,4 miliarde de euro) în plus pe o perioadă de trei ani de la întreprinderile mici și mijlocii. Rusia a strâns, de asemenea, 320 de miliarde de ruble printr-o taxă excepțională de 10% aplicată unor companii mari în 2023.

Ministrul economiei, Maxim Reshetnikov, a declarat joi că Rusia ia în considerare o altă taxă pe profituri excepționale în acest an, dacă rubla continuă să se deprecieze.

Cheltuielile Kremlinului pentru apărare au crescut cu 42%, ajungând la 13.100 miliarde de ruble anul trecut.