Un sistem de lansare multiplă de rachete aparținând Brigăzii 5 Motorizate, din Armata 51 Combinată Donețk a forțelor ruse, trage asupra liniilor de front de la Krasnoarmeisk (Pokrovsk), în cadrul „operațiunii militare speciale”, în Donețk, pe 7 octombrie 2025. FOTO: Dmitry Yagodkin / Zuma Press / Profimedia

Kremlinul a acuzat miercuri Ucraina că ascunde faptul că trupele Kievului sunt încercuite în orașele Pokrovsk și Mîrnohrad, din regiunea estică Donețk, informează agenția germană de presă DPA.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri pentru agențiile de presă ruse că Ucraina a respins propunerea Moscovei de a le permite jurnaliștilor occidentali să viziteze zona, în pofida puternicului interes.

„Ce este ascuns de către Kiev? Situația disperată a forțelor lor este ținută secretă”, a spus Peskov, potrivit Agerpres.

Armata ucraineană a negat în mod repetat că trupele sale sunt încercuite în zonă.

Serviciul de informații al armatei ucrainene, HUR (GUR) a raportat anterior operațiuni ale forțelor sale speciale cu obiectivul de a preveni căderea orașului Pokrovsk, o localitate minieră unde se poartă lupte grele de peste un an.

Importanța strategică a orașului din Donbas (provincia care reunește regiunile Donețk și Luhansk) a sporit atenția asupra deciziilor militare ale Kievului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost criticat în trecut că ar fi întârziat, din motive politice, retragerile din orașe care acum sunt pierdute, precum Bahmut și Avdiivka.

În septembrie, Zelenski i-a dat asigurări președintelui american Donald Trump că situația de pe linia frontului a rămas stabilă.

Președintele rus Vladimir Putin a îndemnat conducerea de la Kiev să ia decizii în interesul atât al civililor, cât și al soldaților, referindu-se la încercuirea orașelor Pokrovsk și Kupiansk (cel din urmă, situat în regiunea Harkov).

Ministerul rus al Apărării a afirmat că forțele sale din Pokrovsk vor continua „eliminarea unităților militare ucrainene încercuite”, în timp ce resping atacurile Kievului.

Există relatări conform cărora forțele ruse își extind de asemenea controlul în Mîrnohrad, continuând încercuirea militarilor ucraineni de acolo.

Rusia încearcă să captureze Pokrovskul, supranumit „poarta de acces către Donețk”, încă din 2024, ca parte a unei încercări de a cuceri întreaga provincie Donbas, din care forțele ucrainene controlează încă aproximativ 10% – echivalentul a 5.000 km pătrați.

Hărțile câmpului de luptă arată că forțele ruse se află la câțiva kilometri distanță de a încercui complet Pokrovskul, cunoscut în Rusia sub numele de Krasnoarmeisk, și controlează o parte semnificativă din Kupiansk în timp ce avansează pe drumul principal către oraș.