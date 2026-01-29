Kremlinul spune că nu numai teritoriile împiedică un acord de pace cu Ucraina

Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al Kremlinului, a declarat joi că nu numai problema teritoriilor stă în calea unui posibil acord pentru încheierea războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022, transmite Reuters.

Rusia își dorește retragerea forțelor ucrainene de pe suprafața de aproximativ 20% din regiunea Donețk pe care armata rusă nu o controlează. De partea cealaltă, Kievul a spus că nu vrea să dăruiască Moscovei teritorii pe care nu le-a cucerit pe câmpul de luptă.

Secretarul american de stat, Marco Rubio, declarase miercuri că se depun eforturi active a reconcilia pozițiile în cadrul discuțiilor mediate de SUA. El a descris acest diferend ca fiind o problemă cheie „foarte dificil” de rezolvat.

Întrebat joi dacă este de acord că doar problema teritoriilor a rămas nerezolvată, consilierul Iuri Ușakov a răspuns: „Nu cred”.

Ce a declarat Lavrov

Ministrul rus al afacerilor externe a spus că principalele cerințe ale Moscovei pentru pace în Ucraina rămân neschimbate, a relatat miercuri agenția de știri a statului rus TASS.

Serghei Lavrov le-a spus reporterilor că principalele cerințe ale Moscovei, așa cum au fost enunțate ele de președintele rus Vladimir Putin, rămân neschimbate.

Totodată, el a afirmat că partea rusă nu are informații despre garanțiile de securitate care ar fi putut fi convenite între Statele Unite și Ucraina.

Rusia va analiza „propuneri reale” și nu se va concentra pe „acele jocuri foarte publice”, a susținut oficialul rus.

„Dmitri Peskov (purtătorul de cuvânt al președintelui rus, n.r.) a spus deja că, spre deosebire de ucraineni, noi nu comentăm public asupra negocierilor, care ar trebui să rămână confidențiale”, a mai declarat Lavrov.

Presa va fi informată despre progresul negocierilor „când totul va fi deja clar”, a adăugat el.

Cerința lui Putin ca Ucraina să cedeze zonele din Donețk pe care Moscova încă nu le controlează, aproximativ 5.000 de kilometri pătrați, s-a dovedit a fi un obstacol major în calea oricărui acord. Majoritatea țărilor recunosc Donețkul ca parte a Ucrainei. Putin afirmă că Donețkul face parte din „teritoriile istorice” ale Rusiei, potrivit Reuters.

„Este încă un obstacol pe care trebuie să-l depășim. Este încă o diferență, dar cel puțin am reușit să reducem problema la una centrală, care probabil va fi foarte dificilă”, a declarat Rubio, miercuri, în cadrul unei audieri a Comisiei pentru relații externe a Senatului american.