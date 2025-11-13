Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în clădirea Universității Tehnice de Stat Bauman din Moscova, pe 16 aprilie 2025. Sursa foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Kremlinul a afirmat joi, prin vocea purtătorului său de cuvânt, că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia „mai devreme sau mai târziu” și a făcut o predicție: poziția de negociere a Kievului se va înrăutăți pe zi ce trece, scrie Reuters.

Moscova, ale cărei forțe încearcă să preia controlul asupra orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, i-a acuzat pe oficialii ucraineni că refuză să participe la negocierile de pace. Kievul afirmă, în schimb, că condițiile Moscovei pentru încheierea războiului sunt inacceptabile și că acestea echivalează cu o cerere de capitulare.

Dmitri Peskov le-a spus joi reporterilor că Rusia rămâne deschisă unei soluții politice și diplomatice și dorește pacea.

Însă, în absența unei astfel de oportunități, el a afirmat că Rusia va continua să lupte pentru a-și proteja propria securitate în beneficiul generațiilor viitoare.

„…Partea ucraineană ar trebui să știe că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să negocieze, dar dintr-o poziție mult mai defavorabilă. Poziția regimului de la Kiev se va deteriora pe zi ce trece”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin.