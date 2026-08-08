Detalii înfiorătoare. Cinci adolescenți arestați pentru o crimă de o cruzime extremă, în Bulgaria

Cinci adolescenți, trei băieți și două fete cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, sunt acuzați că au torturat și ucis un bărbat de 37 de ani în Plovdiv.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Cazul este unul dintre cele mai tulburătoare cazuri penale din Bulgaria din acest an din cauza cruzimii extreme descrise de procurori.

Cei cinci minori sunt acuzați că l-au ucis pe Georgi Kuzev din Krichim, iar Tribunalul din Plovdiv a dispus arestarea preventivă a suspecților, conform Novinite.

Cum s-a petrecut crima

O adolescentă de 17 ani din grup și-a făcut un profil fals pe o rețea de socializare, dându-se drept o fată de 15 ani, și a stabilit o întâlnire cu bărbatul de 37 de ani, care nu și-a ascuns vârsta în timpul discuțiilor.

Potrivit procurorului de caz, în mintea tinerilor, întâlnirea reprezenta o încercare de a confrunta un presupus pedofil, după modelul grupurilor autointitulate de „vânători de pedofili” active pe internet.

Anchetatorii au subliniat însă că scopul nu era reţinerea bărbatului şi alertarea poliţiei, ci atacarea acestuia.

Deși au atacat măsura preventivă, judecătorul le-a respins demersul. Magistratul a precizat că „bărbatul și-a implorat agresorii să-l cruțe aproape pe toată durata torturii – timp de o oră”, scrie Mediapool.

L-au bătut și jefuit

Anchetatorii spun că bărbatul de 37 de ani a fost strangulat, agresorii i-au stins țigări pe piele, i-au ras sprâncenele, l-au scuipat, i-au desenat svastici pe corp, l-au bătut și filmat.

În final, l-au jefuit, iar cu cei 30 de euro pe care i-au găsit asupra lui și-au cumpărat shaorma. O înregistrare a atrocităților a fost publicată pe rețelele de socializare de unul dintre agresori. Ulterior, imaginile au fost șterse.

Agresiunea i-a provocat răni grave: coaste rupte şi rupturi la nivelul plămânului, ficatului şi rinichilor, precum şi un traumatism cranian sever.

Kuzev a reuşit să plece singur din locul unde a fost ademenit de adolescenți, însă a murit câteva ore mai târziu la spital din cauza leziunilor grave.

În timpul audierii în instanță, care s-a desfășurat cu ușile închise, agresorii fiind minori, judecătorul a spus că există suficiente dovezi pentru a presupune în mod rezonabil că cei cinci au comis fapta, fără a exclude posibilitatea ca numărul inculpaţilor să se schimbe.

Agresorii păreau mândri de fapta lor, susține judecătorul

El a subliniat că nu există dovezi că Kuzev i-ar fi provocat pe adolescenţi şi că, deşi avusese loc o conversaţie online, bărbatul fusese ademenit la întâlnire.

Magistratul a mai susținut că inculpaţii păreau mândri de fapta lor, după ce au publicat online fotografii şi înregistrări video cu victima.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei cu vârsta de peste 16 ani riscă pedepse cu închisoarea între 5 şi 12 ani, iar cei sub 16 ani între 3 şi 10 ani, pedepsele fiind reduse din cauza vârstei lor.

Georgi Kuzev lucra în agricultură şi era descris de localnici drept un om muncitor şi neconflictual. Rudele sale au respins categoric orice afirmaţie potrivit căreia acesta ar fi fost implicat în infracţiuni împotriva copiilor.

Ce spune avocatul unui agresor

Avocatul Ivan Ivanov, care îl apără pe unul dintre tineri, a comentat că mass-media, rețelele de socializare, jocurile video, societatea, lipsa de implicare în vreo activitate și anturajul nepotrivit au avut un impact asupra celor întâmplate.

„Consider că niciunul dintre ei nu a făcut-o cu intenția de a ucide”, a declarat avocatul, citat de BTA.

Cu o zi înainte, șeful poliției din Plovdiv, Vasil Kostadinov, a declarat că tinerii nu au avut nicio intenție să semnaleze poliției că Kuzev încerca să comită acte de pedofilie, deoarece ieșea la o întâlnire cu o minoră, ci aveau deja intenția de a-l „pedepsi”.

„În opinia mea, nu există deocamdată nicio dovadă că persoana respectivă ar fi manifestat un astfel de comportament”, a declarat secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, Lyubomir Nikolov, răspunzând la întrebarea dacă există informații conform cărora victima ar fi fost pedofil.

El a declarat că teribila crimă comisă de adolescenți este „o manifestare a lumii digitale în care trăim”.