La 04:50 toată lumea s-a oprit. La 05:00 o țară întreagă conducea pe contrasens

Era o duminică din septembrie 1967. Cu puțin înainte de ora 5 dimineața, ceva fără precedent se întâmpla pe străzile Suediei. La ora 4:50 dimineața, toate vehiculele care circulau au fost oprite. Șoferii au așteptat. Apoi, foarte încet și cu grijă, au traversat din stânga în dreapta drumului și s-au oprit din nou.

Zece minute mai târziu, exact la ora 05:00, a fost dat semnalul. Suedia tocmai își schimbase partea. Operațiunea a intrat în istorie ca Dagen H – „Ziua H”, de la cuvântul suedez Högertrafik, care înseamnă circulație pe partea dreaptă.

Și a fost o schimbare pe care majoritatea suedezilor nu și-o doreau deloc, scrie presa elenă..

82,9% au spus „nu”

Dezbaterea începuse cu zeci de ani în urmă. Suedia conducea pe partea stângă, în timp ce țările continentale vecine conduceau pe partea dreaptă. Pe măsură ce traficul rutier internațional creștea, distincția devenea din ce în ce mai problematică.

Exista și un paradox: multe mașini suedeze aveau deja volanul pe stânga, chiar dacă circulau pe partea stângă a drumului. Acest lucru limita vizibilitatea șoferilor, mai ales la depășiri.

În 1955, guvernul a supus problema unui referendum consultativ. Răspunsul a fost asurzitor. 82,9% au votat împotriva circulației pe partea dreaptă. Doar 15,5% au fost pentru.

Opt ani mai târziu însă, Parlamentul suedez a decis că schimbarea va avea loc oricum. Și atunci a început o uriașă operațiune pregătitoare.

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Lenjerie intimă, timbre și un cântec despre… dreapta

Dificil nu a fost doar schimbarea drumurilor. A fost schimbarea unei mișcări pe care milioane de oameni o făceau aproape mecanic.

Suedia a lansat o campanie de informare impresionantă în acest sens. Litera H apărea peste tot: pe stickere, broșuri, căni, timbre, cravate, mănuși, șosete, jocuri de societate.

Chiar și pe lenjeria intimă pentru bărbați și femei. A fost organizat chiar și un concurs de cântece pentru circulația pe dreapta. Câștigătorii au fost Telstars cu piesa Håll dej till höger, Svensson – în formă liberă, „Stai pe dreapta, Svensson”.

Schimbarea drumului devenise o obsesie națională.

Numărătoarea inversă

Și apoi a venit 3 septembrie. De la ora 01:00 dimineața, a fost impusă o interdicție generală de circulație. Au fost excepții, printre altele, pentru autobuze, taxiuri și vehicule de urgență.

La 04:50, chiar și ei s-au oprit. Au trecut cu grijă pe partea dreaptă. Și au așteptat. Radioul a transmis o emisiune specială despre schimbarea istorică, iar la 05:00 a venit momentul pregătit de ani de zile. Vehiculele au pornit.

Circulația pe stânga în Suedia se încheiase. Pentru șoferii obișnuiți, drumurile s-au deschis la ora 06:00, deși în unele orașe mari restricțiile au durat mai mult pentru a finaliza intervențiile necesare.

Haosul care nu a venit niciodată

Imaginile din acea dimineață din Stockholm par aproape suprarealiste astăzi: mașini schimbând direcțiile pe străzi aglomerate, în timp ce polițiștii și agenții de circulație încearcă să mențină ordinea.

Ne-am fi așteptat ca rezultatul să fie haos. S-a întâmplat exact opusul. Conform analizei istorice a Muzeului Național Suedez al Transporturilor, tranziția a avut loc fără panica și accidentele grave de care se temeau mulți. De fapt, în restul anului 1967, coliziunile mortale au scăzut semnificativ, cu un total de 236 de decese mai puține pe șosele decât în ​​anul precedent.

O posibilă explicație a fost foarte umană: dintr-o dată, toată lumea s-a speriat. Șoferii știau că fiecare mișcare automată pe care o făceau putea fi greșită. Așa că au condus mai încet și mult mai atent.

În timp, pe măsură ce se adaptau la noua realitate, o parte din acel beneficiu inițial s-a pierdut. Dar în zorii zilelor noastre, Suedia realizase ceva extrem de dificil.

Să schimbe, aproape printr-o simplă apăsare de buton, unul dintre cele mai adânc înrădăcinate obiceiuri zilnice ale unei întregi populații. La 04:50, suedezii conduceau pe stânga. Zece minute mai târziu, țara virase la dreapta.