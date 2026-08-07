La 13 ani de la ultimul film, Adam Sandler și distribuția originală revin pentu a continua una dintre cele mai de succes comedii. Primele imagini de pe platou

Adam Sandler revine alături de distribuția originală a comediei „Grown Ups”, după o pauză de 13 ani de la ultimul film al francizei. Netflix a anunțat că filmările pentru „Grown Ups 3” sunt în desfășurare și a publicat primele imagini de pe platou, potrivit Variety.

Platforma de streaming a distribuit pe Instagram o fotografie în care Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Maya Rudolph, Maria Bello și Salma Hayek Pinault apar reuniți în jurul unei mese, însoțită de mesajul: „Toată gașca s-a întors pentru «Grown Ups 3»! Filmările sunt în desfășurare”.

Adam Sandler a publicat, la rândul său, fotografiile pe contul său de Instagram, alături de mesajul: „Ne-a fost dor de voi!”.

Potrivit sinopsisului oficial, „Acum că toți copiii lor au crescut, gașca este în sfârșit liberă să pornească în aventura supremă.”

„Grown Ups 3” este primul film al francizei după o pauză de 13 ani. Primul lungmetraj, lansat în 2010, îi urmărea pe cinci prieteni din copilărie care se reunesc după moartea fostului lor antrenor de baschet. Continuarea din 2013 i-a readus în orașul natal, iar noul film îi prezintă într-o nouă etapă a vieții, după ce copiii lor au ajuns la maturitate.

Cine revine și cine se alătură distribuției

Filmările au început deja în statul New Jersey, iar Netflix produce filmul în parteneriat cu Sony Pictures.

Scenariul este semnat de Adam Sandler și colaboratorul său de lungă durată, Tim Herlihy, iar regia îi aparține lui Kyle Newacheck.

Printre actorii care revin în distribuție se numără și colaboratori consacrați ai companiei Happy Madison, precum Jackie Sandler, Shaquille O’Neal, Colin Quinn, Tim Meadows, Cheri Oteri, Ellen Cleghorne și Nick Swardson.

Din distribuția noului film fac parte și mai multe nume care apar pentru prima dată în franciză, între care Julie Bowen, Deon Cole, Bailee Madison, Jake Goldberg, Alexys Nycole Sanchez, Sadie Sandler, Sunny Sandler, Ada-Nicole Sanger, Morgan Gingerich, Kaleo Elam, Nadji Jeter, David Mattle și Kamil McFadden.

Familia Sandler a avut mai multe proiecte lansate recent pe Netflix. „Happy Gilmore 2” a avut premiera anul trecut și a înregistrat cel mai bun debut din SUA pentru un film Netflix în 2025. În aprilie, fiica sa, Sadie Sandler, a lansat pe platformă comedia universitară „Roommates”, iar cealaltă fiică, Sunny Sandler, va juca rolul principal în drama pentru adolescenți „Don’t Say Good Luck”, care va fi disponibilă pe Netflix din 14 august.