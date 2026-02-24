La 4 luni de la tragedia din Rahova, Parlamentul mai are nevoie de încă 2 săptămâni pentru a discuta o lege pentru sinistrați: „E ca în prima zi, când a avut loc explozia”

Comisia pentru administrație publică din Senat a amânat marți pentru două săptămâni discutarea și avizarea unui proiect de lege care introduce reguli clare pentru situațiile unor dezastre în care oamenii rămân fără locuințe sau casele sunt grav avariate. Proiectul a fost depus de deputata PSD Natalia Intotero, după explozia din Rahova în urma căreia trei oameni au murit. „De patru luni stăm în chirie. De patru luni nu ne-a mai spus nimeni nimic, e ca în prima zi, când a avut loc explozia”, a spus unul dintre oamenii care locuiau acolo și care a venit la dezbaterile din Parlament.

Deși au trecut patru luni din 17 octombrie 2025, când a avut loc o explozie puternică a unui bloc din Rahova, foștii locatari nu știu încă dacă blocul va fi reconstruit sau ce se va întâmpla cu ei.

„Atunci când ești proprietar și treci printr-o astfel de tragedie și nu din vina ta, nu este normal ca tu ulterior să devii chiriaș”

Un proiect de lege depus de deputata PSD Natalia Intotero stabilește că în astfel de situații proprietarii fie primesc despăgubiri, dacă locuința nu a fost distrusă în totalitate, fie statul este obligat, prin autoritățile locale sau guverne, ca în termen de un an de la data tragediei să reconstruiască locuințele, iar locatarii să primească dreptul de proprietate, dacă erau proprietari și înainte.

„Proiectul prevede modificarea cadrului legislativ existent astfel încât atunci când se produc nenorociri, cum au fost multe din păcate de-a lungul anilor, autoritățile statului să aibă posibilitatea legală să rezolve aceste aspecte într-un termen limitat, de un an. Dacă se confruntă cu dificultăți în bugetul local, să poate beneficia de sprijin din partea bugetului național”, a explicat, marți, la Parlament, Natalia Intotero.

Natalia Intotero. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

„Vorbim aici nu doar de locatarii care au fost afectați de explozia de la Rahova. Vă mai dau un exemplu: în urmă cu trei ani, când au fost cutremure în județul Gorj, cu replici până în județul Hunedoara, pe care îl reprezint în Parlamentul României, acolo în orașul Aninoasa au trebuit să pună la pământ un bloc de cinci blocuri. De trei ani locatarii viețuiesc în containere, pentru că statul nu a avut bani”, a explicat deputata.

Ea a spus că proiectul introduce și obligativitatea de racordare a locuințelor nou construite la curent, apă și canalizare:

„În cazul în care o locuință este distrusă în totalitate, statul are obligația să o refacă. În situația în care nu este distrusă în totalitate, după ce se face o expertiză din partea instituțiilor abilitate și se ajunge la o concluzie că se poate reabilita cu o anumită sumă de bani, acolo dânșii decid se fac aceste lucrări, adică nu neapărat să fie refăcută locuința în localitate. Va trebuie să vedem cum putem găsi modalitate legală astfel încât dacă această lege trece să poată fi aplicat chiar și retroactiv”.

„Trebuie să vedem, atunci când ești proprietar și treci printr-o astfel de tragedie și nu din vina ta, nu este normal ca tu ulterior să devii chiriaș”, a adăugat Intotero.

Locatar al blocului distrus din Rahova: „De patru luni nu ne-a mai spus nimeni nimic”

La ședința Comisiei pentru administrație publică din Senat au participat și o parte dintre persoanele care locuiau în blocul din Rahova distrus de explozia din octombrie anul trecut.

„Proiectul de lege e binevenit, dar numai să se rezolve ceva. Să zicem că e un pas. De patru luni stăm în chirie. De patru luni nu ne-a mai spus nimeni nimic, e ca în prima zi, când a avut loc explozia. Blocul arată jalnic. Nu ne-au dat voie să intrăm, ne îndepărtează de acolo cei de la pază”, a spus jurnaliștilor Nicolae Găina, înainte de ședința Comisiei.

Întrebat dacă au mai fost contactați de autorități în tot acest timp, pentru a discuta ce se întâmplă mai departe cu blocul afectat de explozie, bărbatul a spus că acest lucru nu s-a întâmplat.

„Noul primar al Capitalei nu ne-a contactat, nu ne-a chemat la nicio ședință. Nici domnul viceprimar Bujduveanu nu ne-a mai băgat în seamă. Eu încă sper, la 76 de ani, încă mai am o speranță că voi mai locui și eu în casa în care am locuit 45 de ani”, a spus acesta.

„Nu avem niciun cadru legal ca noi să fim în continuare proprietari”

Președinta de bloc, Paraschiva Popa, prezentă și ea la ședința de la Senat, a spus că momentan toți cei afectați de explozie locuiesc în chirie, care le este plătită de către autorități, însă nu este clar până când.

„Nu avem niciun cadru legal ca noi să fim în continuare proprietari. Nimeni nu ne garantează chiria, dacă vom avea chiria plătită până la finalizare, nimeni nu a luat legătura cu noi. Nimeni nu ne-a spus nimic. Nu ne-a spus nimeni dacă vom putea deveni proprietari. Domnul Bolojan trebuia, parcă în octombrie, să dea o hotărâre de Guvern prin care noi să devenim proprietari, dar acea hotărâre nu s-a dat nici până acum”, a explicat femeia.

„Ne descurcăm foarte greu de patru luni. Stăm cu chirie, dar noi vrem să ne întoarcem acasă”, a adăugat aceasta.

Contre între AUR și PSD în timpul ședinței

Președintele Comisiei de administrație din Senat, Csaszar Karoly Zsolt (UDMR), a anunțat încă de la începutul ședinței că va cere un vot pentru amânarea proiectului încă două săptămâni, pentru că a primit mai multe avize negative și trebuie lămurit ce modificări trebuie făcute asupra propunerii legislative.

La un moment dat, senatorul AUR Vasilică Potecă a spus că nu este vina opoziției că din octombrie „Guvernul nu a venit cu nicio soluție până acum”: „Trebuie să dăm vina și pe Parlament, pentru ca trebuia să fie sesizat de atunci”, a spus el.

„Am depus proiectul imediat atunci. Era campanie, nu am vrut sa imi fac reclamă, pentru că era campanie pentru Primăria Generală a Capitalei și nu am vrut sa existe discuții că s-a făcut din populism”, i-a răspuns inițiatoarea legii, Natalia Intotero.

„Și dumneavoastră credeți că acum mă certați pe mine pentru că ați avut strategia X?”, a fost replica lui Potecă, iar Intotero a răspuns: „Nu vă cert. Nu am avut nicio strategie”, înainte de a fi întreruptă de președintele Comisiei care le-a cerut senatorilor să nu se certe în timpul ședinței.

În centru, senatorul AUR Vasilică Potecă. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

Locatar, către senatori: „Oricare dintre dumneavoastră mâine se poate afla în aceeași situație”

Petrică Bulmagă, locatar al etajului 1 în blocul distrus în urma exploziei, a vorbit în timpul ședinței senatorilor și le-a explicat că este nevoie de legea propusă.

„Noi ne aflăm într-o anumită situație și stăm de patru luni de zile și vom mai sta mult de acum încolo pentru că, de fapt, statul sau autoritățile sau legiuitorul, nu au fost în măsură să ia niște decizii pentru anumite situații în care ne aflăm. Sigur că dumneavoastră aveți bunăvoința și faptul ca intrați peste două săptămâni pe acest proiect este foarte bine, dar gândiți-vă că noi nu am greșit cu nimic”, a spus bărbatul.

El le-a repetat senatorilor că nu există „cadrul legal pentru o asemenea situație”:

„Noi vă cerem să nașteți acest cadru legal, pentru ca oricine se va afla în această situație să avem un cadru legal, doar atât vă cer. Astăzi poate statul nu are bani, dar poate are peste o săptămână. Dar nu avem cadrul legal. Și de dumneavoastră, de toți, depinde acest lucru. Vă rugăm frumos nu doar pentru noi, oricare dintre dumneavoastră mâine se poate afla în aceeași situație. Nu vă mai spun ceilalți vecini ai noștri care sunt morți. Deci, vă rog aplecați-vă asupra acestui lucru”.

Al doilea de la strânga la dreapta, Petrică Bulmagă, locatar în blocul afectat de explozia din Rahova. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

Președintele Comisiei, Csaszar Karoly Zsolt, i-a răspuns și a explicat că acesta este scopul amânării, „ca proiectul care o să iasă în final, cu amendamente care aduc beneficii acestui proiect, să fie aplicabil”.

„De aia am amânat două săptămâni, ca acest proiect să vă ajute. Nu doar de dragul să fie un proiect trecut prin Parlament și nu vă ajută cu nimic. Trebuie să avem mare grijă ca acest proiect, când iese din Senat și din Camera Deputaților, să vă ajute într-un fel”, a declarat senatorul UDMR.

Reacția locatarilor după ce proiectul a fost amânat: „Doamne ajută”

După amânarea proiectului pentru două săptămâni, inițiatoarea proiectului, Natalia Intotero, a spus că este important ca peste două săptămâni proiectul să treacă, mai ales pentru că a fost depus în procedură de urgență.

„Dacă este în beneficiul nostru, și noi asta sperăm, să fie în beneficiul nostru, Doamne ajută, mergem înainte. Sper să fie de bun augur această decizie și în final să facă cineva ceva, să putem intra în case, să ne luăm bunurile, să se facă ceva. Până acum nu s-a întâmplat absolut nimic. Au mai fost ajutoare de la diferite ONG-uri. Nu știm dacă vom redeveni proprietari sau nu. Anul acesta sigur ne vor plăti chiria, de anul viitor nu mai știm”, a spus Simona Bulmagă, una dintre persoanele care locuia în blocul din Rahova.

„Ne este foarte greu să locuim în chirie. Gândiți-vă că acea locuință o aveam de la 20 de ani. Am muncit pentru banii ăia. Nu am reușit să ne luăm nimic din casă, am rămas exact cu ce am plecat la serviciu în acea zi. Am luat efectiv totul de la zero, inclusiv sarea de bucătărie, ca să vă dau un exemplu. Nu poți să aduni o viață în patru luni. Eu tot aștept să intru în casă să pot recupera câte ceva, ce se va mai putea. Eu încă sper”, a adăugat aceasta.

Ea a spus că, deși au trecut patru luni de la tragedie, atunci când trece prin zona fostei sale locuințe nu se poate uita către blocul care a rămas acum în paragină.

„Nu pot să mă uit, mai trec prin zonă, dar nu pot să mă uit. Vreau măcar pozele și actele să le pot lua. Gândiți-vă că în pozele alea aveam amintirile copiilor, ale părinților decedați, măcar atât să mai putem lua”, a spus ea în lacrimi.

Explozia din Rahova

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, după o explozie puternică. Geamurile unui liceu din apropierea au fost sparte de suflul exploziei violente.

În blocul afectat se aflau 108 apartamente, iar pompierii au dispus încă de atunci evacuarea integrală a locatarilor întrucât există risc de prăbușire a clădirii.

Locatarii au sesizat cu o zi înainte că există scurgeri de gaze. Distrigaz a spus că echipele sale au închis alimentarea cu gaz încă de atunci, dar în ziua exploziei au găsit sigiliul rupt pe robinetul de la bloc.