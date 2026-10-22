La alegerile tensionate din Serbia, puterea lui Vučić e amenințată după 12 ani chiar de studenții care l-au contestat în stradă. Ce spun ultimele sondaje

Mai multe analize sugerează o luptă strânsă între partidul naționalist al fostului președinte și Lista Studenților înainte de alegerile parlamentare de duminică din Serbia, o problemă pentru Aleksandar Vučić, aflat de 12 ani la conducerea țării.

Prăbușirea acoperișului unei gări din orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, a provocat moartea a 16 persoane în noiembrie 2024 și a declanșat o mișcare de protest a studenților, care au cerut pedepsirea vinovaților și au acuzat corupția guvernului de la Belgrad.

La doi ani de atunci, în timp ce Serbia se pregătește pentru alegerile din 25 octombrie, mișcarea de protest a studenților a crescut exponențial, devenind una dintre cele mai puternice forțe politice din țară și reprezintă cea mai mare amenințare de până acum la adresa guvernării lui Aleksandar Vučić.

Acesta a dominat scena politică sârbă mai întâi ca prim-ministru, apoi ca președinte, începând din 2014.

Ce spun sondajele

Pe fondul protestelor din întreaga Europă, alimentate de costul ridicat al vieții, lipsa locurilor de muncă și standardele precare ale învățământului, studenții sârbi au demonstrat că generațiile tinere pot deveni o forță politică, atunci când valorifică nemulțumirea generalizată, scrie Reuters.

Acum, ei au propria listă „Student List – Students Win” (SL) cu 250 de candidați pentru alegerile de duminică, care include profesori universitari, actori, fermieri și chiar un rapper popular.

Un sondaj publicat luna aceasta, realizat de institutul „Noua Gândire Politică Sârbă” (NSPM) pe 20 octombrie, a arătat că lista de candidați a studenților devansează ușor Partidul Progresist Sârb (SNS) al lui Vučić, cu 44,5% din voturi față de 42,7%, deși cotele de pariuri îl favorizează pe Vučić, potrivit Reuters.

Sondajele de opinie prezintă însă diferențe semnificative – unele indicând un avans de aproape 10 puncte procentuale pentru Lista Studenților, scrie și The Guardian. Analiștii sugerează, de asemenea, că, cu cât rata de participare la vot este mai mare, cu atât sunt mai mari șansele opoziției.

Mișcările lui Vučić înainte de alegeri

Partidul lui Vučić a fost acuzat în trecut de nereguli electorale, inclusiv exercitarea de presiuni asupra alegătorilor, mituirea acestora și umflarea listelor electorale – acuzații pe care le-a negat.

Observatorii electorali internaționali și Uniunea Europeană și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța și corectitudinea alegerilor. Analiștii se tem că ambele părți ar putea revendica victoria în noaptea alegerilor și că Vučić nu ar recunoaște înfrângerea în cazul în care ar pierde, scrie Associated Press.

Vučić și-a consolidat controlul asupra presei prin susținerea unei schimbări de proprietate a celui mai important grup independent de știri, United Media.

Weekendul trecut, 10 jurnaliști cunoscuți de la cea mai importantă publicație a grupului, postul de televiziune N1, și-au dat demisia în semn de protest față de o serie de numiri editoriale despre care se crede că îl favorizează pe Vučić.

N1 a jucat un rol esențial în relatarea creșterii rapide a mișcării de protest a studenților.

De asemenea, liderul sârb a intensificat retorica naționalistă în ultimele luni, în scopul de a mobiliza extrema dreaptă.

El a salutat sprijinul vecinului său, Milorad Dodik, liderul de facto al Republicii Srpska, entitatea sârbă din Bosnia.

Dodik este considerat de multă vreme omul de bază al lui Vladimir Putin în Balcani, iar mai recent, acesta s-a apropiat de Donald Trump, ai cărui asociați investesc într-o conductă de gaz cu ajutorul său, scrie The Guardian.

Un alt semn al seriozității cu care Vučić tratează amenințarea studenților a fost decizia sa de a permite organizarea de funeralii de stat pentru omul cunoscut drept „Măcelarul din Bosnia”, criminalul de război condamnat Ratko Mladić, un alt moment bun de a-și consolida sprijinul în rândul naționaliștilor.

Ce vor face studenții?

Marea întrebare este cum ar guverna studenții în cazul în care ar câștiga duminică.

Vučić este o figură internațională importantă, care a încercat să mențină un echilibru între relațiile mai strânse cu China, un investitor major, și cu Rusia, aliatul tradițional al Serbiei și principalul furnizor de gaze naturale, dar și cu Uniunea Europeană, chiar dacă procesul de aderare la blocul comunitar este momentan blocat.

Lista studenților este condusă de cardiologul Ilija Srdanovic, deși aceștia au precizat că acest lucru nu înseamnă că el ar deveni prim-ministru în cazul în care ar câștiga.

Unii analiști politici, scrie Reuters, se întreabă cum s-ar descurca țara pe scena internațională cu o persoană necunoscută la conducere.

Există de asemenea puține detalii despre modul în care studenții vor proceda pentru a-și îndeplini promisiunile de a combate corupția, de a promova transparența, de a asigura o mai mare libertate a presei și de a pune în aplicare reforma educației la nivel național.

Criticii subliniază, de asemenea, tăcerea lor cu privire la aderarea la UE și la relațiile cu fosta provincie Kosovo. Oponenții pro-europeni ai guvernului lui Vucic îi critică pentru că au afirmat că nu vor impune sancțiuni împotriva Rusiei.

„Un guvern (condus de studenți) ar urmări reforme ample pentru a combate corupția, a reorganiza instituțiile publice și companiile cheie și a desființa rețelele de clientelism”, a afirmat marți firma de consultanță Teneo într-o analiză.

„Cu toate acestea, o rezistență birocratică puternică ar putea genera instabilitate instituțională pe termen scurt”, a adăugat analiza.

Momentul Novi Sad

Vučić a demisionat din funcția de președinte în septembrie pentru a candida din nou la funcția de prim-ministru în cadrul alegerilor anticipate.

Deși a condus țara într-o perioadă de creștere economică puternică și de scădere a șomajului, criticii îl acuză de regresul democratic, de reducerea la tăcere a criticilor și a libertății presei, precum și de blocarea aderării Serbiei la UE prin neîndeplinirea reformelor necesare.

Poliția a bătut protestatarii și a amenințat persoanele care își exprimă opoziția online, au declarat pentru Reuters organizațiile pentru drepturile omului, activiști și studenți.

Furia care exista deja față de guvern, în rândul unei părți a societății, a izbucnit odată cu prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad.

Vučić a încercat să discrediteze mișcarea studențească, afirmând că aceasta încearcă să distrugă Serbia și acuzând agenți străini din Croația și Muntenegru că o finanțează, dar acest lucru nu le-a diminuat sprijinul.

Vučić și autoritățile au negat în repetate rânduri acuzațiile de corupție și violență, precum și încercările de a discredita opoziția. Studenții resping afirmațiile potrivit cărora ar fi coordonați din străinătate.

Creșterea mișcării

Protestele studențești au fost la început de amploare redusă: la câteva zile după prăbușirea acoperișului, câteva zeci de persoane au blocat traficul în Novi Sad și Belgrad timp de un minut pentru fiecare persoană care și-a pierdut viața.

La mai puțin de trei luni distanță, la sfârșitul lunii ianuarie 2025, Milos Vucevic, pe atunci prim-ministru și aliat apropiat al lui Vucic, și-a dat demisia la o zi după ce zeci de mii de oameni au blocat una dintre principalele intersecții din Belgrad, alături de fermieri veniți cu tractoarele.

În luna martie a acelui an, studenții au condus sute de mii de oameni prin Belgrad, în cea mai mare manifestație antiguvernamentală din ultima generație. Până atunci, mișcarea avea deja un simbol: o amprentă roșie, reprezentând sângele pe care protestatarii spun că îl are guvernul pe mâini.

Facultățile din toată țara au organizat ședințe și grupuri de lucru axate pe strategii media și de social media, precum și pe organizarea marșurilor.

La prima aniversare a prăbușirii acoperișului, studenții au mers pe jos de la Belgrad la Novi Sad. Locuitorii din satele mici le-au oferit mâncare, pe drum.

Înaintea votului de duminică, grupurile de studenți au urmat cursuri de formare privind frauda electorală și afirmă că echipele lor intenționează să fie prezente la secțiile de votare.