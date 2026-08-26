La aproape opt luni după ce Cătălin Botezatu a fost jefuit într-o zonă de lux din Londra, noi informații apar din dosar. Prețul ceasului s-a „topit”

Doi bărbați sunt judecați că i-au furat un ceas de lux lui Cătălin Botezatu în luna ianuarie a acestui an. În relatările de atunci ale presei, prețul acestuia era de circa 2 milioane de euro. În jaf mai e implicat un bărbat, care și-a recunoscut vina. Acum, presa londoneză oferă cu totul și cu totul altă estimare, dar și noi informații din seara jafului.

Potrivit publicației londoneze The Standard, valoarea estimată a ceasului marca Richard Mille este de 160.000 de euro.

Doi bărbați, Ali Eldahouzze, în vârstă de 22 de ani, și Abdel El Habchi, în vârstă de 30 de ani, sunt acuzați că au furat ceasul încrustat cu diamante al lui Botezatu.

Procurorul a descris marți în fața instanței cum s-a desfășurat jaful: „El (domnul Botezatu) stătea lângă mașina sa, fumând câteva minute împreună cu prietenul său, înainte de a fi abordat de trei bărbați. Cei trei l-au înconjurat pe Botezatu și i-au furat ceasul, smulgându-i-l de la încheietura mâinii stângi. Se presupune că s-a folosit un cuțit pentru a tăia cureaua de cauciuc, deoarece victima avea tăieturi la încheieturi după ce i-a fost luat ceasul.”

El a spus că inculpații au fugit apoi de la locul faptei.

Instanța a aflat că Botezatu a primit ceasul în urmă cu aproximativ 10 ani, iar procurorii susțin că valoarea acestuia ar fi acum „cu mult mai mare”.

Ambii acuzați neagă acuzația de jaf, iar procesul continuă.