La Belle Époque, cea mai elegantă perioadă din istoria României, revine! Povestea pictorului Nicolae Vermont, unul dintre liderii generației sale

Art Safari New Museum continuă seria de expoziții dedicate marilor maeștri uitați ai artei românești și deschide, din 26 martie, o expoziție de poveste dedicată uneia dintre ce mai importante figuri ale artei românești moderne: Vermont și farmecul Belle Époque. Aceasta va putea fi vizitată în perioada 26 martie – 19 iulie, în noul spațiu expozițional al Art Safari, găzduit în str. Piața Amzei, nr. 13.

Nicolae Vermont, artistul libertății de expresie

Pictor și gravor, Nicolae Vermont (1866–1932) a făcut parte din generația de artiști care, în jurul anului 1900, a pus în mișcare una dintre cele mai importante etape de înnoire a artei din România, precum și a atmosferei artistice și culturale. Credea cu tărie că arta trebuie să aparțină întâi artistului, care are nevoie de o neîngrădită libertate de exprimare.

Alături de Ștefan Luchian, Frederic Storck, Arthur Verona și Ipolit Strâmbu, formați în jurul Academiei de Arte din München, Vermont a fost co-fondator al societăților Ileana și Tinerimea Artistică, inițiative de referință pentru istoria artei românești. Și au organizat prima expoziție a artiștilor independenți, marcând o ruptură curajoasă față de sistemul academic rigid al epocii.

Pictorul Nicolae Vermont în atelier, fotografie din colecția, Bibliotecii Academiei Române

Născut la Bacău, sub numele Isidor Grünberg, într-o familie de origine evreiască, Nicolae Vermont a intrat timpuriu în contact cu arta, având ocazia să-l cunoască pe Nicolae Grigorescu, care își stabilise, pentru o perioadă, atelierul la Bacău, într-un spațiu închiriat în același imobil unde locuia familia Vermont.

Vermont a studiat la Școala de Belle-Arte din București cu Theodor Aman, apoi la München, unde și-a definit stilul artistic și a absorbit influențe academice și Jugendstil (Art Nouveau). Lucrările realizate între 1890 și 1905 reflectă aceste influențe – artistul creează atât compoziții alegorice de mari dimensiuni, cât și picturi religioase inspirate din Noul Testament.

Belle Époque, între ideal și realitate

Expoziția găzduită la Art Safari propune o incursiune amplă în celebra perioadă cunoscută sub numele de Belle Époque, epocă asociată cu pacea, prosperitatea și progresul, dar privită cu nostalgie după trauma Primului Război Mondial. În România, această perioadă coincide cu domnia regelui Carol I, când statul român s-a modernizat profund și s-a aliniat parcursului european.

Iar parcursul artistic al lui Vermont este prezentat în strânsă legătură cu acest context istoric și social, surprinzând atât optimismul și rafinamentul epocii, cât și tensiunile și inegalitățile ei.

Expoziția de la Art Safari, curatoriată de Maria Munteanu, va aduce în fața vizitatorilor lucrări din toate etapele creației artistice a lui Nicolae Vermont, de la caietele de schițe realizate ca învățăcel în muzeele muncheneze până la compozițiile ce i-au adus recunoaștere și multiple distincții, fie ele lucrări cu subiect alegoric, precum Bachus, picturi cu tematică religioasă, cum este Răstignirea, sau compoziții cu mesaj social, marcate de o atmosferă puternică, precum Emigranții.

O parte din expoziție va fi dedicată și gravurii – activitate artistică pe care Vermont a învățat-o de la Theodor Aman și pe care a practicat-o de-a lungul întregii sale cariere, fiind unul dintre cei mai importanți gravori români.

Nicolae Vermont, Scrisoare de amor, 1916, colecție privată

Mergând pe firul vieții și creației lui Nicolae Vermont, Belle Époque ni se dezvăluie în toată complexitatea ei – artistică, dar și socială –, de la preocupările pentru progres și pentru artă monumentală, de factură academică, până la dorința ruperii de tradiție prin curentele înnoitoare ale artei. Lucrările intime, cu interioare calde și frumos decorate, cu femei îmbrăcate în materiale strălucitoare, asociate atât de des cu Belle Époque, lasă loc în expoziție, de această dată, și lucrărilor care nu se feresc să arate realitățile străzilor din orașe, prin ale căror umbre cei mai săraci caută să supraviețuiască, separați aproape iremediabil de restul lumii.

Scenografia expoziției este semnată de Cosmin Florea.

Nicolae Vermont, Scrisoare de dragoste, 1915, colecție privată

Primul sezon Art Safari New Museum al anului 2026

Expoziția Vermont și farmecul Belle Époque face parte din programul primului sezon expozițional Art Safari din 2026, care conectează patrimoniul artistic cu arta contemporană prin lucrări din colecții muzeale și private, completate de scenografii speciale. Printre expozițiile importante ale acestui sezon se numără și R:Eminescu. Poetul rațional (Pavilionul istoric)și Felix Aftene. Jurnal (Pavilionul Contemporan), o incursiune autobiografică cu o puternică notă personală în universul unuia dintre cei mai apreciați artiști români contemporani.

Biletele pot fi achiziționate pe artsafari.ro.

