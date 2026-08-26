La câteva ore după ce Virgil Ianțu și-a anunțat plecarea de la TVR, postul tv vine cu explicații
TVR susține că emisiunea „Câştigă România!” ar putea reveni anul viitorul pe post, dar confirmă că deocamdată nu va exista un sezon viitor în perioada următoare, scrie PaginadeMedia. Motivul: banii.
„Contextul financiar a impus amânarea realizării producţiei şi, implicit, a negocierilor cu Zucchero Media, casa de producţie care a creat formatul emisiunii, pentru un nou sezon Câştigă România”, a transmis TVR.
Postul tv speră să reia emisiunea însă anul viitor.
„Câştigă România reprezintă una dintre producţiile apreciate de telespectatorii TVR, motiv pentru care, în ciuda constrângerilor bugetare, managementul Televiziunii a propus continuarea colaborării cu Zucchero Media, pentru anul 2027”, au transmis reprezentanţii Televiziunii pentru Paginademedia.ro.
„Sperăm ca situaţia financiară a Televiziunii Române să permită readucerea emisiunii în oferta TVR, în 2027”, mai precizează reprezentanţii televiziunii publice.
„A fost un drum lung și frumos”
Virgil Ianțu a anunțat marți seară că se desparte de emisiunea „Câștigă România!” de la televiziunea publică.
„Cei 9 ani de «Câștigă România!» la TVR se încheie aici! A fost un drum lung și frumos. Alături de un format românesc creat de Zucchero Media, care a crescut și și-a câștigat publicul și popularitatea în mod organic, fără să se bucure vreodată de avantajul unor campanii masive de promovare. Un format românesc care a trecut granițele”, a scris Ianțu, într-un mesaj pe Facebook.
Ianțu a precizat că formatul emisiunii nu dispare, dar că va continua fără el.