La câteva ore după explozia din Rahova, o grădiniță din Sectorul 5 a fost debranșată de la gaze după ce s-au găsit defecțiuni majore la instalație

La câteva ore după explozia din Rahova, Grădinița 54 din Calea Ferentari, Sectorul 5 a fost debranșată de la rețeaua de gaze. Instituția de învățământ a fost verificată de Distrigaz, care a găsit defecțiuni la instalația de gaze, scrie Buletin de București.

Controlul a fost făcut după explozia puternică la blocul din Rahova. Nu este clar dacă controlul a fost unul voluntar sau situația se află pe o listă de așteptare.

Conform unui document consultat de publicația locală, „în urma controlului de la Distrigaz din data de 17.10.2025, au constatat că electrovalvele și senzorii sunt defecți, motiv pentru care ne-au închis alimentarea cu gaz de la blocul alimentar și de la centralele termice”.

Probleme au fost găsite și în bucătăria grădiniței. În urma montării unei plite, „s-a constatat că țevile de alimentare de la două ochiuri din cele patru sunt fisurate și emană gaz”. Produsul, despre care se menționează că este „uzat moral”, nu se mai fabrică și nu se mai găsesc piese de schimb.

De atunci, grădinița a rămas fără încălzire, iar instituția folosește aparatele de aer condiționat. Pentru a preveni blocarea activității, conducerea a cerut pe data de 20 octombrie o rectificare bugetară urgentă.

Documentul arată că pentru remedierea defecțiunilor de la sistemul de gaz, Grădinița 54 a cerut un total de 34.000 de lei. Suma ar urma să fie realocată din fondurile destinate investițiilor. Practic, banii pentru dezvoltare au fost redirecționați pentru reparațiile de urgență.