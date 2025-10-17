BREAKING Explozie puternică într-un bloc din București. Două etaje, spulberate / Planul roșu de intervenție, activat

Explozie la un bloc din cartierul Rahova, București / Foto: ISU

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3 CNN. Pompierii intervin în acest moment pentru a căuta posibil victime.

Deflagraţia produsă la blocul situat pe Calea Rahovei nu a fost urmată de incendiu, potrivit DSU.

„Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție”, a transmis Departamentul pentru Situațiii de Urgență, care a precizat că situația este în dinamică.

Părinții copiilor care învață în liceul Bolintineanu din Calea Rahovei au fost chemați de urgență să preia copiii.

Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colțul imobilului.

Pentru moment nu se cunoște numărul victimelor.