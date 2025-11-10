La ce concluzie a ajuns cel mai recent studiu medical despre informațiile care leagă utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii de autism

Dovezile existente nu arată o legătură clară între administrarea de paracetamol în timpul sarcinii și autism și ADHD la copii, este concluzia la care a ajuns o analiză amplă realizată de cercetători, scriu DPA și PA Media.

Cercetătorii au verificat toate studiile pe această temă și au ajuns la concluzia că sunt slabe calitativ, prezentând un nivel de încredere de la „redusă la critic redusă” în ceea ce privește descoperirile care sugerează o astfel de legătură, notează Agerpres.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat în luna septembrie că s-a produs „o creștere meteorică” a cazurilor de autism și că Tylenol – medicament denumit paracetamol în Regatul Unit – ar fi o potențială cauză.

Trump a mai spus că acest analgezic nu ar trebui luat în timpul perioadei de sarcină, sugerând ca femeile gravide să „rabde”.

Comentariile președintelui au fost criticate de activiști din domeniul autismului, precum și de oamenii de știință din Regatul Unit și din alte locuri de pe glob.

Acum, într-un nou studiu publicat în revista British Medical Journal (BMJ), experți de la universități precum Liverpool și Birmingham, au ajuns la concluzia că femeile trebuie sfătuite în continuare să ia paracetamol atunci când au nevoie să-și trateze durerea și febra în timpul sarcinii.

„O lipsă de dovezi robuste”

Oamenii de știință au spus că există „o lipsă de dovezi robuste care leagă utilizarea paracetamolului în perioada sarcinii de autismul și ADHD la descendenți”.

În plus, febra netratată, în special în primul trimestru de sarcină, a fost asociată cu un risc crescut de avort spontan, malformații congenitale și naștere prematură – ceea ce subliniază nevoia femeilor de a putea utiliza paracetamol.

Echipa de cercetători sugerează totodată că orice legătură aparentă între paracetamol și autism și ADHD în studiile anterioare ar putea fi determinată de moștenirea genetică și de factori de mediu în cadrul familiilor.

În acest cel mai recent studiu, cercetătorii au examinat nouă analize sistematice, care au inclus un total de 40 de studii observaționale despre utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și riscul de autism, ADHD sau alte efecte neurologice.

Toate aceste analize au arătat o posibilă până la ridicată asociere între consumul de paracetamol de către mamă și autism și ADHD sau ambele la copii, dar șapte dintre ele au recomandat precauție la interpretarea rezultatelor.

Per ansamblu, experții care semnează articolul din BMJ au ajuns la concluzia că încrederea în descoperirile acestor analize este redusă (în cazul a două dintre analize) și critic redusă (în cazul a șapte analize).

„Dovezile existente nu arată o legătură clară între expunerea la paracetamol in utero și autismul și ADHD la urmași”, au adăugat aceștia.

„Orice efect aparent observat după expunerea in utero la paracetamol legat de autism și ADHD la copii poate fi determinat de moștenirea genetică și de factori de mediu sau de factori nemăsurați”, mai spun experții.

Dimitrios Siassakos, profesor de obstetrică și ginecologie din cadrul University College London a spus: „Metodologia de înaltă calitate folosită în această analiză umbrelă confirmă ceea ce au spus experți de pe tot globul”.

„Dovezile care leagă utilizarea paracetamolului în sarcină de autism sunt nefondate, iar acele studii care raportează o asociere sunt contracarate de asocierea autismului și ADHD-ului cu factori familiali cum ar fi moștenirea genetică și stilul de viață”, a adăugat Siassakos.