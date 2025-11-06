La ce oră începe Black Friday 2025 la eMAG

O întrebare care apare de fiecare Black Friday este „La ce oră va începe eMAG?”. Compania nu anunță ora, ci spune în general că va porni campania „dimineața devreme”. Ce ne spune însă matematica pentru ultimii ani?

​În ultimii 13 ani, eMAG a început cel mai repede Black Friday la ora 6.50 și cel mai târziu la 8.20, dar în ultimii cinci ani ora de început nu a variat foarte mult, fiind în intervalul 7.14 – 7.37.

Dacă facem o medie matematică pentru edițiile din ultimii ani, Black Friday a început în jurul orei 7.22. Nu înseamnă că așa va fi anul acesta, însă nici departe de acel moment nu ar trebui să fie startul.

De ce rămâne un secret ora de start? Cei de la eMAG explicau că vor să găsească un echilibru cu ora de începere, pentru a nu porni nici prea devreme, când multă lume doarme, dar nici prea târziu, când oamenii sunt în drum spre serviciu și nu pot sta pe telefon mereu.

Black Friday la eMAG. Ora de începere din ultimii 13 ani

2024: 7.14

2023: 7.15

2022: 7.20

2021: 7.25

2020: 7.37

2019: 7.23

2018: 6.56

2017: 6.51

2016: 6.55

2015: 8.20

2014: 6.50

2013: 6.50

2012: 8.10

eMAG organizează Black Friday pe 7 noiembrie 2025 și promite 1,5 milioane de produse la cel mai mic preț din an.

HotNews va transmite Live-Text începând de vineri dimineață principalele momente ale zilei de Black Friday.

Sursa foto: Dreamstime.com