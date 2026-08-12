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Actualitate

La ce oră începe eclipsa de Soare în România

Maria Ionescu
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În România, eclipsa de Soare începe în jurul orei 20:20 și are maximul în preajma momentului de apus. În țara noastră,  va putea fi văzută ca eclipsă parțială, doar în anumite zone.

În România, acoperirea maximă a Soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate.

Locul de unde eclipsa se va vedea cel mai bine este Beba Veche, cea mai vestică localitate din țară. Acolo, eclipsa va începe la 20:24 și se va termina la 20:53, când apune Soarele.

Din toate orașele din care va fi vizibilă, Soarele se va vedea apunând în timpul fenomenului, spun reprezentanții Observatorului Astronomic din București

Eclipsa va dura cel mult 26 de minute, în orașul Carei. Cu cât acoperirea Soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin.

În București, eclipsa de Soare nu va fi vizibilă.

În ce orașe din România va fi vizibilă eclipsa de Soare și la ce oră începe, conform datelor Observatorului „Amiral Vasile Urseanu”:

LocalitateÎnceput eclipsăMaxim eclipsăApus SoareAcoperire a Soarelui
Carei20:2120:4520:4834,2%
Alba Iulia20:2320:3620:3914,7%
Arad20:2420:4620:4931,1%
Bacău20:2120:2420:271,7%
Baia Mare20:2120:4020:4325,9%
Bistrița20:2120:3520:3816,2%
Botoșani20:2020:2820:317,6%
Brașov20:2320:2720:302,7%
Caracal20:2620:2920:321,6%
Caransebeș20:2520:4020:4419,6%
Câmpina20:2420:2620:291,3%
Câmpulung Moldovenesc20:2020:3220:3512,3%
Cluj-Napoca20:2220:3820:4119,4%
Craiova20:2620:3120:354,5%
Curtea de Argeș20:2420:3020:334,3%
Deva20:2420:3820:4217,9%
Drobeta-Turnu Severin20:2620:3720:4011,8%
Făgăraș20:2320:3020:335,9%
Lugoj20:2420:4220:4523,2%
Marghita20:2220:4420:4832,7%
Miercurea Ciuc20:2220:2820:314,8%
Odorheiu Secuiesc20:2220:3020:336,8%
Onești20:2220:2520:271,5%
Oradea20:2220:4520:4833,2%
Pașcani20:2020:2620:304,9%
Petroșani20:2420:3620:3912,2%
Pitești20:2520:2820:322,5%
Roman20:2120:2520:282,7%
Salonta20:2320:4620:4933,3%
Satu Mare20:2120:4320:4732,1%
Sibiu20:2320:3320:3710%
Sighetu Marmației20:2020:3920:4325,4%
Suceava20:2020:2920:339,3%
Târgu Jiu20:2520:3520:3810,6%
Târgu Mureș20:2220:3320:3712%
Timișoara20:2420:4520:4828,5%
Turnu Măgurele20:2620:2820:290,6%