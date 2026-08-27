La ce oră începe eclipsa parțială de Lună, vizibilă și din România. Cum se poate vedea

Fenomenul astronomic va avea loc în noaptea de joi spre vineri și va putea fi observant și din țară noastră. Maximul eclipsei va fi la primele ore ale dimineții.

Eclipsa parțială de Lună din nopatea de 27 spre 28 august

Eclipsa se produce în noaptea de 27 spre 28 august 2026, joi spre vineri, când Luna se va afla în constelația Aquarius.

Din țara noastră fenomenul poate fi observat de la începutul eclipsei, până după intrarea Lunii în umbră, pentru că Luna va apune în timpul eclipsei.

Ora de apus a Lunii depinde de locul din care se observă eclipsa. Spre exemplu, în vestul țării Luna va apune la ora 6:50, cu 20 de minute mai târziu decât în est, conform experților de la Observatorul Astronomic Vasile Urseanu din Capitală.

La începutul eclipsei, Luna se va afla în sud-vest, nu foarte sus față de orizont. Se va putea vedea începutul eclipsei, adică intrarea în penumbra Pământului, intrarea în umbră și încă o oră din fenomen. În România, Luna va apune înainte de momentul de maxim al eclipsei.

Fenomenul astronomic va începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 04:24. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult, au explicat astronomii din București.

Aspectul Lunii se va modifica destul de mult o dată cu intrarea în umbra Pământului, de la ora 5.34. Discul selenar va începe să devină mai întunecat în partea din stânga-sus și va intra mai mult de jumătate în umbra Pământului până când Luna va apune. Maximul eclipsei va fi în jurul orei 7.13.

Fazele eclipsei parțiale de Lună:

începutul eclipsei: 04:24

intrarea în umbră: 05:34

maximul eclipsei: 07:13 (Luna este sub orizont)

ieșirea din umbră: 08:52 (Luna este sub orizont)

sfârșitul eclipsei: 10:02 (Luna este sub orizont)

Din România, următoarea eclipsă de Lună se va vedea pe 12 ianuarie 2028, potrivit datelor Observatorului Astronomic din București.

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