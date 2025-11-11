La doar 6 luni după ce a devenit cancelar, popularitatea lui Merz s-a prăbușit / Una din pietrele de temelie ale economiei germane, în stare de „alertă roșie”

La șase luni de la preluarea mandatului, cancelarul german Friedrich Merz se chinuie să-și îndeplinească promisiunile de a revigora cea mai mare economie europeană și de a combate extrema dreaptă, însă doar o cincime dintre germani își doresc să-l vadă din nou candidat la funcția de cancelar, scrie Reuters.

Merz, care a împlinit 70 de ani marți, a preluat funcția de la nepopularul său predecesor Olaf Scholz în luna mai, promițând să stimuleze creșterea economică, să reducă imigrația ilegală și să construiască cea mai mare armată din Europa, în contextul îngrijorărilor din domeniul securității legate de Rusia.

Liderul conservator a afirmat că aceasta este ultima șansă a Germaniei de a contracara ascensiunea extremei drepte și de a se pregăti pentru o perioadă marcată de amenințări crescânde la adresa securității și de sprijinul șovăielnic al aliatului său tradițional, Statele Unite.

În contextul stagnării creșterii economice și al dificultăților coaliției guvernamentale în ceea ce privește problema controversată a migrației, sondajele arată că Merz este unul dintre cei mai nepopulari cancelari din istorie, cu o cotă de 25%, mult în urma celor doi predecesori ai săi aflați în aceeași situație.

Liderii germani din mediul de afaceri se plâng de reformele lente, iar combinația recentă între îngrijorările legate de locurile de muncă, cele privind inflația și temerile geopolitice a întunecat starea de spirit a alegătorilor.

În timp ce colegii parlamentari ai lui Merz din Berlin l-au felicitat cu ocazia împlinirii celor 70 de ani, șeful asociației industriei chimice VCI a avertizat că producția din acest sector a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani, ceea ce duce una dintre pietrele de temelie ale celei mai mari economii europene în stare de „alertă roșie”.

Potrivit unui sondaj publicat marți, doar 18% dintre germani doresc ca Merz să candideze din nou la funcția de cancelar în alegerile programate pentru 2029.

Chiar și în rândul conservatorilor, doar 47% ar dori ca Merz – al doilea cel mai în vârstă cancelar al Germaniei, după Konrad Adenauer – să candideze din nou, potrivit sondajului realizat de institutul Forsa pentru postul de televiziune RTL.

Merz, un adept instinctiv al pieței libere și conservator din punct de vedere cultural, a cărui ucenicie politică s-a desfășurat într-o perioadă mai stabilă pentru cele două partide principale din Germania, se confruntă și cu gestionarea unei coaliții cu alinieri ideologice diferite.

„Talentele sale politice sunt mai puțin potrivite pentru asta”, a spus Oliver Lembcke, politolog la Universitatea din Bochum.

În contextul în care guvernele din Marea Britanie și Franța se confruntă cu scăderi similare ale sprijinului public, scăderea popularității lui Merz subliniază criza mai amplă cu care se confruntă liderii europeni, care au de-a face cu partide anti-establishment în plină ascensiune.

Germania va organiza cinci alegeri regionale anul viitor, iar sprijinul pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a crescut, acesta ocupând în mod constant primul loc în sondajele naționale.

„Încearcă să conducă guvernul ca un director general”

Așteptările erau mari după ce Merz a obținut un acord istoric pentru cheltuieli record în infrastructură și apărare înainte chiar de a prelua funcția.

Această promisiune nu numai că nu a dat rezultate până acum, dar i-a și îndepărtat pe alegătorii conservatori, care consideră că Merz a trădat platforma electorală bazată pe responsabilitate fiscală.

Coaliția dintre conservatorii lui Merz și social-democrații de centru-stânga încă se ceartă cu privire la măsurile necesare pentru reconstrucția forțelor armate și gestionarea a sute de mii de migranți care au sosit din Orientul Mijlociu în ultimul deceniu.

Adesea considerat impulsiv și predispus la erori de comunicare, el a fost criticat pentru că a ignorat sensibilitățile coaliției și nu a dat sentimentul de siguranță și stabilitate transmis de predecesorii conservatori Angela Merkel și Helmut Kohl.

„Merz încearcă să conducă guvernul ca un director general. Dar acest lucru nu se potrivește cu o eră a majorităților fluide și fragile”, a declarat politologul Stefan Marschall de la Universitatea din Duesseldorf.

Cu alegerile parlamentare federale la câțiva ani distanță, Merz, care nu avea experiență guvernamentală înainte de a prelua funcția, are timp să se redreseze, să promoveze reformele promise și să culeagă roadele reformei sale fiscale.

Criticii spun însă că trebuie să acționeze rapid pentru a evita soarta lui Scholz, a cărui coaliție instabilă, condusă de social-democrați, s-a prăbușit în ironii reciproce.

„În politică, totul se poate schimba de la o zi la alta”, a spus Lembcke. „Dar nepopularitatea lui Merz în acest moment a devenit o adevărată povară”, a adăugat politologul.